Bad Eilsen

Gegen 14.30 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein, dass ein Mann mehrere Personen mit einem Samurai-Schwert bedrohe. Ein SEK der Polizei wurde alarmiert, die Ortsdurchfahrt in Bad Eilsen gesperrt. Nach derzeitigem Stand befindet sich die Familie in Sicherheit, der Mann hat sich in dem Haus verschanzt.

Nach Auskunft eines Pressesprechers der Polizei ist unklar, ob bei der Bedrohungslage Kinder mit dabei waren oder noch sind. Auch zur Identität des Mannes machte die Polizei noch keine Angaben.

Von RND/rc