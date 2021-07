Wolfsburg

Die Autostadt ist um eine ständige Attraktion reicher. Am Samstagmittag wurde die Riesenrutsche neben dem Zeithaus unter den Augen vieler wartender Kinder eröffnet. Das Ereignis fand einige Tage später statt als ursprünglich geplant. Das lag nicht am Aufbau selbst. Die Vorplanungen gestalteten sich schwieriger als erwartet.

Ein Großteil der mit Geländer etwa 20 Meter hohen Stahlkonstruktion steht auf dem Wasser. Eventmanager Ralf Luhnen zeigt auf die Wasseroberfläche. „Die Dalben sind zwölf Meter tief in den Boden gerammt worden“, erklärt er. Dalben sind Pfähle, die in den Hafengrund getrieben werden und dienen eigentlich zur Befestigung von Schiffen.

Bau war architektonisch aufwendig

Hier sind die 14 Meter langen Pfähle sozusagen das Fundament für die Riesenrutsche. Sie ragen ein kleines Stück aus dem 1,80 Meter tiefen Wasser hervor.

Zur Galerie Die Autostadt ist um eine Attraktion reicher: Die neue Riesenrutsche wurde am Samstag eröffnet und verspricht reichlich Action.

Überhaupt war es auch aus architektonischer Sicht nicht so einfach, das Konstrukt zu planen. „Das Zeithaus darf seine Präsenz nicht verlieren. Das Kraftwerk muss weiterhin sichtbar sein“, erläutert Luhnen. Daher hat man sich für eine sehr transparente Architektur entschieden.

Das merkt man auch auf dem Weg nach oben. An jeder Stelle ist bei Einhaltung aller Sicherheit ein Blick in alle Richtungen möglich – auch nach unten kann man jederzeit schauen, wenn man denn mag.

Grandioser Ausblick vom Plateau

Aber der Aufstieg lohnt sich, nicht nur wegen des Rutschspaßes. Auf der oberen 18,5 Meter hohen Plattform hat der Besucher einen wunderbaren Blick auf das Hafenbecken, das Kraftwerk, das Ritz Carlton und die Piazza. Der Blick in Richtung Stadt ist auch frei, aber wenig spektakulär.

Sehr spektakulär ist hingegen das Rutschangebot. Die steile Rutsche beginnt gleich mit einem echten Nervenkitzel. Denn die ersten fünf Meter befindet man sich tatsächlich im freien Fall. So bekommt man auf der 41 Meter langen Strecke ordentlich Geschwindigkeit. „Das können schon bis zu 50 km/h sein“, betont Luhnen.

Zip-Line soll in Kürze eröffnet werden

Die geschlossene Spiralrutsche ist da schon etwas harmloser und auch auf der ganzen Strecke mit Bullaugen versehen, sodass man nicht komplett im Dunkeln rutschen muss. Die Wellenrutsche eine Etage tiefer ist gegen die anderen beiden dann schon wirklich entspannt.

Gerutscht wird auf allen Rutschen auf einem Teppich, in den man vorne seine Füße steckt. So ist unabhängig von der eigenen Kleidung ein Rutschvergnügen gesichert. Wer sich da nicht so richtig zurecht findet, wird vom Personal beraten, dass auf der Rutsche den Ablauf organisiert.

Und das nächste große Angebot steht schon in den Startlöchern. Die Zipline, eine 150 Meter lange Stahlseilrutsche, ist so gut wie fertig gestellt und wird wahrscheinlich in dieser Woche auch eröffnet.

Von Robert Stockamp/WAZ/RND