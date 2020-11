Autogipfel: Der Wandel der Mobilität?

Hannover

Geredet wird schon lange: Auf den Straßen sollen einst mehr Elektrofahrzeuge unterwegs sein als Verbrenner. Doch in der Realität ist das durchaus schwierig: Noch sind viele Elektroautos nicht für Langstrecken geeignet. Erschwert wird die Situation zusätzlich durch die dürftige Ladeinfrastruktur.

Bei dem Autogipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) am Dienstagabend hat man sich deshalb darauf verständigt, die Ladeinfrastruktur weiter auszubauen. Einen Gesetzentwurf für ein einheitliches Bezahlsystem an den Säulen will der Bund zeitnah vorlegen.

Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsratsmitglied Stephan Weil ( SPD) sagte nach der Videokonferenz: „Fortschritte zur Unterstützung des Transformationsprozesses der Automobilindustrie hin zu mehr Elektromobilität und mehr Digitalisierung sind erkennbar und auch dringend notwendig.“ Es müsse darum gehen, die Ladesäulen anhand der künftigen Bedarfe zu planen und nicht am jetzigen Anteil der E-Autos. „Die schon sehr konkreten Pläne für einen Aufbau einer Schnellladeinfrastruktur mit mindestens 150 kW an Tankstellen klingen ermutigend.“

Der Landeschef machte überdies deutlich, dass es dringend geboten sei, deutsche Batteriezellfertigungen anzustreben. Nur auf eine europäische Lösung zu setzen, genüge nicht. Regierungssprecherin Anke Pörksen erklärte am Mittwoch, dass der Wandel nur dann sinnig sei, wenn die Batterien mit erneuerbaren Energien hergestellt und letztlich auch angetrieben werden.

Kaufprämie sorgt für verstärkte Nachfrage an Elektroautos

Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist in der Vergangenheit gestiegen. Grund dafür ist auch die Kaufprämie. Die soll deshalb bis 2025 verlängert werden. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) betonte: „Die Verlängerung der Kaufprämien für E-Fahrzeuge und der geplante stärkere Ausbau der Ladeinfrastruktur werden der E-Mobilität einen weiteren Schub geben.“ Gefördert werden auch Hybride, also Fahrzeuge, die neben einem Verbrennungsmotor auch eine Lademöglichkeit besitzen.

Ein Sprecher des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums wies darauf hin, dass es durchaus Stimmen gebe, die kritisierten, dass der elektrische Antrieb bei diesen Fahrzeugen nur selten genutzt werde. „Es gibt durchaus technische Möglichkeiten, die Ladeintervalle zu überprüfen“, sagte er. Machte aber auch deutlich, dass eine Kontrolle kaum möglich sei. Langfristig sei es aber der Plan, auf reine Elektroautos zu setzen.

2957 Normalladepunkte in Niedersachsen

In Niedersachsen gibt es etwa 2957 Normal- und 500 Schnellladepunkte. Wie hoch der private Anteil sei, könne nicht beziffert werden. Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte mit Blick darauf, dass der Bund bis zu eine Million Ladesäulen installieren will: „Das ist ein langer Weg.“ Noch in diesem Jahr wolle Niedersachsen private Ladeinfrastrukturen von Unternehmen fördern. Darüber hinaus soll ein sogenannter Lade-Atlas veröffentlicht werden. Dieser soll Aufschluss geben, wo sich die nächste Lademöglichkeit für das Fahrzeug befindet.

