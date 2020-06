Autobrand in Sarstedt – 50.000 Euro Schaden

Sarstedt

In der Görlitzer Straße ist am frühen Montagmorgen ein Ford Galaxy ausgebrannt. Das betroffene Fahrzeug stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus an der Ecke Breslauer Straße. Der brennende Pkw wurde durch einen Zeugen entdeckt, der die Feuerwehr alarmierte. Kameraden der Feuerwehr Sarstedt bekämpften daraufhin das Feuer.

Mehrfamilienhaus beschädigt

Ein komplettes Ausbrennen des Fahrzeuges konnte nicht mehr verhindert werden. Durch die Hitze wurden ein daneben geparkter VW Golf sowie Teile des Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Das Haus blieb bewohnbar. Der Ford wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Brandursache ist bisher unklar. Der Schaden wurde vorerst auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Von RND/dpa