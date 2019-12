Walsrode

Auf dem Anwesen der Walsroder Bürgermeisterin im Stadtteil Sieverdingen ( Landkreis Heidekreis) ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto explodiert. Bislang sei unklar, was die Explosion ausgelöst hat und ob sie vorsätzlich herbeigeführt wurde oder nicht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei konnte sich noch nicht dazu äußern, ob es sich um eine politisch motivierte Tat handelt und wem das Auto gehörte. „Wir sind erst am Anfang der Ermittlungen“, so ein Polizeisprecher. „Zunächst konzentrieren wir uns auf die Spurensuche, um Erkenntnisse darüber zu erlangen, was die Explosion ausgelöst hat.“ Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen. Die „Walroder Zeitung“ berichtete, dass an die Front des Vorderhauses Symbole mit schwarzer Farbe aufgesprüht worden seien.

Bürgermeisterin war nicht zu Hause

Nach Informationen der Zeitung war die parteilose Bürgermeisterin Helma Spöring zum Zeitpunkt der Explosion nicht auf dem Grundstück. Auch ihr Dienstauto stand demnach nicht auf dem Hof. Der zerstörte Mercedes soll einem Verwandten gehören, der mit seiner Familie ebenfalls auf dem Hof wohnt.

Die Polizei startete am Sonntag einen Zeugenaufruf. Hinweise nimmt die Polizei in Soltau unter (05191) 93800 entgegen.

Von RND/dpa/frs