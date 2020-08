Göttingen

13 Ermittlungsverfahren, 36 Tatverdächtige, elf verletzte Polizeibeamte sowie eine lange Liste von Straftatbeständen – das ist die vorläufige Bilanz des Polizeieinsatzes an der Groner Landstraße in Göttingen am Wochenende des 20. und 21. Juni. Hintergrund war eine Demonstration für bezahlbaren Wohnraum, deren Teilnehmer sich mit den Bewohnern des Wohnkomplexes an der Groner Landstraße solidarisierten. Alle etwa 600 Bewohner waren wegen eines Corona-Ausbruchs in dem Gebäude unter Quarantäne gestellt worden.

Bei der Demonstration am Sonnabend, 20. Juni, sei es an dem Hochhauskomplex zu massiven Ausschreitungen gekommen, teilt die Polizei mit. Auslöser sei die verhängte Quarantäne gewesen: „Die Wut angesichts der Maßnahmen brach sich schließlich an der Absperrung Bahn“, heißt es in einer Mitteilung. Gleichzeitig demonstrierten auf der anderen Straßenseite Menschen unter dem Motto „Gegen den Mietenwahnsinn“.

Polizei stellte mehrere Straftaten fest

Sechs Wochen nach den Ausschreitungen habe die vierköpfige Sonderkommission (Soko) der Polizei eine erste Bilanz gezogen. Demnach wurden nach Polizeiangaben zwölf Ermittlungsverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte, gefährliche Körperverletzung zum Nachteil von Polizeivollzugsbeamten, Beleidigung von Polizeivollzugsbeamten, Sachbeschädigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil von Mitarbeitern der Stadt Göttingen und Mitarbeitern der dort engagierten Sicherheitsdienste, versuchter schwerer Brandstiftung und wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Ermittelt werde derzeit gegen 36 Tatverdächtige, von denen 25 von der Soko sicher identifiziert wurden. Die Identifizierung weiterer Tatverdächtiger dauert nach Angaben der Beamten an. Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen seien insgesamt elf Polizeibeamte verletzt worden, drei von ihnen seien vorerst nicht mehr dienstfähig gewesen. Die Betroffenen wurden nach Polizeiangaben unter anderem von Pflastersteinen getroffen oder mit Gegenständen, wie beispielsweise Metallstangen, beworfen.

Mehrheit der Bewohner war kooperativ

Im Zuge der Ermittlungen im Nachgang der Vorkommnisse habe es vier Durchsuchungen im unmittelbaren Kontext der Vorkommnisse gegeben. Dabei seien Beweismittel, wie Wurfgegenstände und elektronische Datenträger, sichergestellt und anschließend ausgewertet worden, teilt die Polizei mit. Darüber hinaus habe es Fahndungen, Zeugenvernehmungen sowie drei vorläufige Festnahmen aufgrund von Fluchtgefahr und eine umfangreiche Recherche in öffentlich zugänglichen Medien und sozialen Netzwerken gegeben. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Gespräche mit allen Tatverdächtigen geführt, in denen sie unter anderem über die gegen sie eingeleiteten Strafverfahren informiert wurden.

Angesichts des Ausmaßes an Straftaten und der hohen Zahl verletzter Beamter werde auch weiterhin intensiv ermittelt, betonte Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen. Die überwiegende Mehrheit der Bewohner des Hochhauskomplexes habe sich zurückhaltend und kooperativ gezeigt, so Lührig weiter. Es sei nur ein kleiner Teil gewesen, der an diesem Wochenende an den Absperrungen Stimmung gemacht und randaliert habe. „Die überwiegende Mehrheit folgte der durch die Stadt und das Gesundheitsamt Göttingen verhängten häuslichen Quarantäne“, lobt Lührig.

Kritik übte der Polizeipräsident an einigen Demonstrationsteilnehmern, die Beifall klatschten, als die Einsatzkräfte beworfen und verletzt wurden. Diese Vorkommnisse seien nicht zu akzeptieren und werden einer gesonderten rechtlichen Prüfung unterzogen. „Bei allen Differenzen, die es zwischen Polizei und Demonstranten geben mag, haben auch die Einsatzkräfte ein Mindestmaß an Respekt und Achtung verdient, denn sie setzen sich jederzeit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie den Bestand unserer Demokratie beziehungsweise Verfassung ein“, so Lührig.

