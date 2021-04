Wolfsburg

Die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Braunschweig hat den beiden Eilanträgen gegen die Ausgangssperre in Wolfsburg am Montag stattgegeben. Mit Verweis auf das Urteil des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lüneburg zur ebenfalls gekippten Ausgangssperre in Hannover erklärte es die Regelung in Wolfsburg für nicht hinreichend begründet. Ein Statement der Stadt steht noch aus.

Formal gilt das Ende der Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr zunächst nur für die beiden Einwohner, die die Anträge beim Verwaltungsgericht einreichten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Stadt die ohnehin am Dienstag auslaufende Regelung nach der Entscheidung in Braunschweig zurücknimmt.

Argumentation der Stadt Wolfsburg kann nicht überzeugen

In Übereinstimmung mit der Entscheidung des OVG urteilten die Richterinnen und Richter am Montag, dass nach den gesetzlichen Regelungen eine Ausgangssperre als letztes Mittel (ultima ratio) zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu sehen sei. Deshalb seien unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit hohe Anforderungen an eine solche Maßnahme zu stellen. Darzulegen sei, dass und warum gerade eine nächtliche Ausgangssperre erforderlich und verhältnismäßig sei, um das Infektionsgeschehen einzudämmen.

Hier konnte die Argumentation der Stadt Wolfsburg die Richterinnen und Richter „nicht im erforderlichen hohen Maß“ überzeugen. Die Stadt Wolfsburg habe zwar insbesondere mit der Erklärung zur Hochinzidenzkommune, den zusätzlichen Regeln über Ostern und den verpflichtenden Schnelltests für das Kita-Personal Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ergriffen.

Dass sich das Infektionsgeschehen in den privaten Bereich verlagert habe, habe die Stadt indes aber nicht in genügender Weise aufgezeigt. Deshalb sei für das Gericht nicht erkennbar gewesen, dass die Ausgangssperre, die darauf gerichtet ist, Kontakte im privaten Bereich einzuschränken, erforderlich sei, um das Infektionsgeschehen einzudämmen.

Für Peine und Gifhorn entscheidet das Gericht anders

In Peine und Gifhorn entschied das Gericht anders: Beide Landkreise hätten hinreichend dargelegt, dass sich das Infektionsgeschehen auf den privaten Bereich verlagert habe. Zuvor seien andere Maßnahmen ergriffen worden, die nicht den beabsichtigten Erfolg erzielt hätten. In Peine entschied sich der Kreis dennoch dafür, die Ausgangssperre ab Mittwoch aufzuheben, da es zuletzt keinen exponentiellen Anstieg der Inzidenz gab.

