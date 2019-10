Dörverden

Der Heisenhof in Dörverden soll bei einer Auktion Ende November in Rostock versteigert werden. Im Katalog der Firma Norddeutsche Grundstücksauktionen AG ist das 24 000 Quadratmeter große alte Rittergut mit einem Startpreis von 95.000 Euro verzeichnet. Darüber berichtete am Freitag zunächst der „Weser-Kurier“. Anfang 2019 noch hatte der Wunschpreis bei 250.000 Euro gelegen.

Rechtsradikaler Anwalt machte Heisenhof bekannt

Der Heisenhof ist bekannt, weil der rechtsradikale Anwalt Jürgen Rieger dort 2004 ein Schulungszentrum einrichten wollte. Vorher war das Anwesen an einem Nebenarm der Weser Bundeswehrstandort. Seit 2011 gehört es der Familie Meyer, die lieber den historischen Namen Gut Ramdohr verwendet als die belastete Bezeichnung Heisenhof.

Der Landkreis Verden versucht seit Jahren, das Gutsschloss und die Nebengebäude abreißen zu lassen. Die Verfügung gelte weiterhin, sagte Volker Lück, Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt beim Landkreis. Die Gebäude dürften nur stehen bleiben, wenn das Anwesen für Land-, Garten- oder Forstwirtschaft genutzt werde. Wenn aber ein neuer Käufer ein überzeugendes Nutzungskonzept vorlege, könne die Gemeinde Dörverden die Bauleitplanung auch ändern, sagte Lück.

