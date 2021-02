Auftragshoch beim Yachtbauer: In der Corona-Krise wollen viele ein eigenes Boot

Greifswald

Nachdem der Greifswalder Segel- und Motorboothersteller Hanseyachts AG 2020 aufgrund der Corona-Pandemie tief in die roten Zahlen rutschte und Millionenverluste hinnehmen musste, läuft es in diesem Jahr nach eigenen Angaben deutlich besser. Die Nachfrage auf Produkte des börsennotierten Unternehmens befinde sich auf Rekordniveau, informiert Unternehmenssprecher Morten Strauch.

Zwar sei die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2020/21, das am 1. Juli begann, noch von Kurzarbeit, stockenden Materialflüssen und fehlenden Mitarbeitern aufgrund von Corona-Infektionen in der Belegschaft belastet gewesen. Doch der Auftragsbestand habe zum 31. Dezember mit 151,9 Millionen Euro 62,5 Prozent über dem guten Vorjahreswert von 93,5 Millionen Euro gelegen.

In Werken wurde durchgehend produziert

„Die Hanseyachts AG mit ihren sechs Marken Hanse, Dehler, Moody, Privilège, Sealine und Fjord konnte während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 in allen Werken durchgehend produzieren und auch neue Modelle weiterentwickeln“, sagt Strauch.

Das aus der internationalen Schockstarre resultierende Auftragsloch habe dennoch in der zweiten Jahreshälfte zu Einschnitten geführt. Im August und September musste der Bootsbauer etwas weniger als die Hälfte der rund 750 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken.

Corona-Ausbruch in der Belegschaft

Anfang November gab es dann einen Corona-Ausbruch in der Belegschaft. 25 Beschäftigte waren infiziert, darunter zwei mit schweren Symptomen. Es folgten Quarantäne-Maßnahmen. „Zur großen Erleichterung aller befinden sich alle betroffenen Mitarbeiter inzwischen wieder auf dem Wege der Besserung“, versichert der Pressesprecher.

Derweil habe sich nach dem ersten Lockdown auf der Bühne des Bootsmarktes eine ganz neue Welt aufgetan: Das eigene Boot werde mehr denn je als sicherer Hafen für die ganze Familie und lokale Urlaubsmöglichkeit entdeckt, während Kreuzfahrten, Fernreisen und große Hotels an Attraktivität verloren haben. In der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres hätten die Neuaufträge bisher in jedem einzelnen Monat die des Vorjahres übertroffen. Bis Ende Juni seien alle Marken komplett ausverkauft.

Landesbürgschaften sicherten Kredite ab

Daneben sei die Hanseyachts AG mit weiteren positiven Vorzeichen in das Kalenderjahr 2021 gestartet: Sämtliche Gesellschafter-Altkredite seien mittels Ausgabe neuer Aktien getilgt worden. Eine erfolgreich abgeschlossene Barkapitalerhöhung habe für zusätzliche Liquidität gesorgt: Bereits im September hatte Hanseyachts Kredite in Höhe von 17,1 Millionen Euro aufgenommen, von denen 13 Millionen Euro zu 90 Prozent durch Landesbürgschaften abgesichert wurden.

