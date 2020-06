Auf der Rücksitzbank zur Wache: Polizei chauffiert ausgebüxte Hündin

Helmstedt

Im Landkreis Helmstedt hat die Polizei eine ausgebüxte Hündin auf der Rücksitzbank des Streifenwagens zur Polizeiwache chauffiert. Der Vierbeiner war am Samstag mitten auf einer Straße in Emmerstedt unterwegs, etliche Autos mussten ihm ausweichen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Frau fing die Hündin ein und rief die Polizei.

Als Katzenbesitzerin könne sie das Tier aber nicht aufnehmen, ließ sie die Beamten wissen. So nahm die acht Jahre alte Hundedame freudig auf dem Rücksitz des Polizeiautos Platz und genoss laut Polizeiangaben die Fahrt durch die Stadt.

In der Wache wurde die Hündin mit Wasser und Leckerlies versorgt. Kurz darauf rief der Hundebesitzer an und nahm sein Tier wohlbehalten in Empfang.

