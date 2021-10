Auf dem Weg nach Hannover: Matrose fällt auf dem Mittellandkanal von Bord

Peine

Ein Matrose ist am Freitag auf dem Mittellandkanal bei Peine bei der Arbeit auf einem Binnenschiff von Bord gefallen. Die Polizei teilte am Samstag mit, dass der 29-Jährige ohne Drittverschulden ins Wasser gefallen sei. Das Schiff sei indes weiter in Richtung Hannover gefahren, weil der Kapitän den Vorfall nicht bemerkt habe.

Der Matrose habe sich nach etwa fünf Minuten mit Hilfe eines 60-jährigen Zeugen aus dem elf Grad kalten Wasser ans Land retten können. Mit einer leichten Beinverletzung und Verdacht auf eine Unterkühlung wurde er in ein Klinikum gebracht.

Von NP/dpa