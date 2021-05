Astrazeneca für alle: Bund hebt Priorisierung auf

Hannover

Deutschland hebt die Impfreihenfolge für den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca auf: Die Menschen können sich in ihrer Arztpraxis künftig ohne Priorisierung mit dem Corona-Vakzin impfen lassen. Bund und Länder beschlossen am Donnerstag die Aufhebung der Bevorzugung von Risikogruppen bei diesem Impfstoff, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin mitteilte.

Bundesweit soll für die Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff künftig keine Priorisierung mehr gelten. „In den Arztpraxen können Impfungen mit diesem Impfstoff an Impfwillige (...) ausschließlich nach ärztlichem Ermessen erfolgen“, hießt es in einer bereits zuvor veröffentlichten Beschlussvorlage. Der Bund beruft sich dabei auf einen Passus der Impfverordnung. Demnach kann von der Reihenfolge etwa nach Alter, Vorerkrankungen und Berufsgruppen abgewichen werden, wenn dies für eine effiziente Organisation oder eine zeitnahe Verwendung vorhandener Impfstoffe notwendig ist.

Keine Probleme mit Astrazeneca in Niedersachsen

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte bereits am Morgen in Hannover betont, dass man einen einheitlichen Kurs in Deutschland begrüße. Gleichzeitig machte sie aber auch deutlich, dass es sich zumindest in Niedersachsen um eine „Phantomdebatte“ handele, hauptsächlich werde das Vakzin von Biontech und Pfizer verabreicht.

Aber auch in Bezug auf das Präparat von Astrazeneca stellte sie klar: „Wir haben keine Probleme, den Impfstoff zu verimpfen.“ In Niedersachsen seien gerade einmal 35.000 Dosen im Bestand. Das ist weniger, als pro Tag im Impfzentrum verabreicht wird. Zum Vergleich: Am Mittwoch wurden in den Einrichtungen mehr als 42.000 Immunisierungen vorgenommen, bei den Ärztinnen und Ärzten waren es rund 80.000.

