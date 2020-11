Hannover

In Niedersachsen ist es etwas gelungen, was lange als schwierig galt: Die Interessen von Landwirten und Naturschützern wurden vereint. Am Dienstag hat der Landtag dem „Niedersächsischen Weg“ für mehr Artenschutz zugestimmt. Das Projekt, das von Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) und Umweltminister Olaf Lies ( SPD) ins Leben gerufen wurde, war ein Gegenentwurf zum Volksbegehren von mehr als 250 Partnern.

„Wir haben den richtigen Weg einschlagen“, zeigte sich Otte-Kinast überzeugt. Die Vereinbarung zeige, dass Landwirtschaft und Naturschützer keine Gegner seien. Der Weg sei allerdings nicht leicht gewesen, betonte die Christdemokratin. Gleichzeitig habe man es geschafft sich zu einigen. Dennoch machte sie auch deutlich: „Wir stehen alle erst am Beginn eines neuen Weges.“

Anzeige

Umweltminister Olaf Lies versteht unter dem Gesetzespaket ein Aufbruchssignal. Es sei gelungen, Kompromisse zu schließen und ihn nicht als „etwas Negatives zu sehen, sondern eine Lösung, die von allen Seiten mitzutragen ist“. Lies verwies darüber hinaus darauf, dass alle Menschen einen Beitrag leisten können. „Mit einer Unterschrift für Naturschutz auf dem Marktplatz hat es sich nicht getan.“

Mehr Flächen für Schutz von Wiesenvögeln

Konkret geht es in dem umfangreichen Gesetzesentwurf darum, dass schärfere Regeln festgelegt und Landwirte finanziell entschädigt werden. Sie stellen mehr Flächen zum Schutz von Wiesenvögeln bereit, verpflichten sich, Gewässerrandstreifen nicht mehr zu düngen und Moore klimaschonend zu bewirtschaften.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

An der Ausarbeitung des „Niedersächsischen Weges“ waren auch der Natuschutzbund Niedersachsen ( Nabu) und der Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) beteiligt. Die beiden Verbände gehören auch zu den Unterstützern des Volksbegehrens.

Grüne loben Volksbegehren

Christian Meyer (Grüne) sieht in der Einigung deswegen klar einen Erfolg des Volksbegehrens. „Nicht nur wegen der vielen Unterschriften, sondern auch wegen der Umsetzung.“ Der Sprecher für Naturschutz machte deutlich, dass das Gesetzespaket eine deutliche Verbesserung für den Naturschutz in Niedersachsen sei.

Hermann Grupe ( FDP) wollte das allerdings so nicht stehenlassen und verwies darauf, dass der „Niedersächsische Weg“ das Gegenteil vom Volksbegehren sei.

Lesen Sie auch

Von Mandy Sarti