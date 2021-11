„Armutszeugnis“: Betriebsrat attackiert VW-Chef Herbert Diess heftig

Wolfsburg

Eigentlich hätte Herbert Diess in New York vor Investoren sprechen sollen. Nur auf Druck der Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte der VW-Chef die Reise schließlich doch abgesagt, um auf der Belegschaftsinfo zu sprechen. Auch wenn Diess betonte, er freue sich über den Austausch mit der Belegschaft – ein Teil von ihm wünschte sich am Donnerstag wahrscheinlich doch lieber an die Wall Street. Das wohlwollendere Publikum wäre ihm dort sicher gewesen. In Halle 11 des Wolfsburger Stammwerks hingegen schlug ihm die Wut der Beschäftigten entgegen. Mit Pfiffen und Buh-Rufen wurde der Konzern-Chef auf die Bühne begleitet.

In ihnen entlud sich die Anspannung der letzten Monate. Chipmangel, Kurzarbeit, Stückzahlen auf negativem Rekordniveau, ständige Tesla-Vergleiche und vom Chef persönlich immer wieder angeheizte Diskussionen um einen Stellenabbau im großen Stil: Die Stimmung im Wolfsburger VW-Werk brodelt geradezu. Nicht mal 24 Stunden vor der Betriebsversammlung wurde es mal wieder besonders dramatisch im VW-Universum: Das Handelsblatt wollte von einem Putsch der Arbeitnehmervertreter gegen Diess erfahren haben. Ein entsprechender Vermittlungsausschuss sei bereits installiert. Der VW-Chef stehe kurz vor dem Aus, meldeten daraufhin zahlreiche Medien.

„Diess hat ein Problem“: Die Belegschaft machte ihrem Ärger auch mit Plakaten Luft. Quelle: Betriebsrat

Dass diese Darstellung überzogen ist, stellte sich anschließend schnell heraus. Und dennoch: Wie sehr zerrüttet das Verhältnis zwischen dem Konzern-Chef und den Arbeitnehmern mittlerweile ist, machte die Betriebsversammlung abermals deutlich.

Cavallo kritisiert fehlende Lösungen in der Chip-Krise

Bei ihrem äußerst emotionalen Auftritt, bei dem teilweise sichtbar wurde, wie sehr der gebürtigen Wolfsburgerin die Krise nahe geht, kritisierte die Betriebsratschefin Daniela Cavallo den VW-Chef erneut hart. „Wie Sie in den letzten Monaten öffentlich aufgetreten sind, da frage ich mich wirklich, ob Ihnen selbst diese Lage hier an unserem Standort eigentlich bewusst ist und wie das in der Belegschaft ankommt“, sagte Cavallo. Während die Belegschaft verunsichert zuhause in Kurzarbeit sitze, lasse sich ihr Chef auf Testfahrten, mit dem Fahrrad oder beim Wandern ablichten.

In der Chipkrise warf sie ihm und dem Vorstand Konzeptlosigkeit vor. „Das, was wir bei den Halbleitern sehen, ist ein Armutszeugnis. Es ist ein Armutszeugnis für einen Weltkonzern! Und es ist die Verantwortung von Ihnen, sehr geehrte Konzernvorstände! Zumal es durchaus andere Automobilhersteller gibt, die besser durch die Krise kommen“, zeigte sich die Betriebsratschefin angriffslustig.

Stellenabbau sei „inhaltlicher Unfug“

Statt Lösungen für das Problem, sei das Einzige, was die Beschäftigten in den letzten Wochen von ihrem Chef hören konnten, leichtfertige Spekulationen über Arbeitsplatzabbau. „Mit einem Federstrich als wäre es nichts, stellen Sie einfach eine Zahl von 30 000 in den Raum. Und brauchen fast 48 Stunden, um sich endlich mal dazu zu äußern“, kritisierte Cavallo. Diese Aussagen seien nicht nur absurd und „inhaltlicher Unfug“, sondern würden die Mitarbeiter zutiefst verunsichern. „Ich stelle mal klar, was das mit den Kollegen macht: Sie haben Angst! Angst um ihre Arbeit, um ihre Familien, um ihre Existenz.“

„Die Kollegen haben Angst!“: Daniela Cavallo zeigte sich bei ihrer Rede sichtlich emotional. Quelle: Volkswagen AG

Auch von Diess Umgang mit Hauptkonkurrent Tesla zeigte sich Cavallo zutiefst irritiert. In der Tat lässt der VW-Chef kaum eine Gelegenheit aus, um auf den Vorsprung Teslas bei Produktivität und Software hinzuweisen. Die Konkurrenz im Auge zu behalten, sei richtig und wichtig, sagte Cavallo. „Aber gehört das in die Öffentlichkeit?“, fragte die Betriebsratschefin. „Die Faszination, die Sie offenbar gegenüber Herrn Musk empfinden und den Elan, den Sie in die Kontaktpflege mit ihm stecken, das würden wir Beschäftigten uns auch für unsere aktuell großen Herausforderungen im Konzern sichtbar wünschen“, teilte Cavallo kräftig aus.

Cavallo: „Hier ist kein Mensch zu viel an Bord“

Zumal der Vergleich Wolfsburgs mit Tesla nicht fair sei – schon gar nicht in der jetzigen Situation, in der das Stammwerk bei der Verteilung der raren Chips auch noch zugunsten der Premiummarken benachteiligt werde. „Nicht das Werk oder die Beschäftigten sind ineffizient, nein, natürlich nicht! Uns fehlen schlicht die Teile, mit denen wir unsere Autos bauen können“, kam Cavallo nochmals auf die Halbleiter-Krise zu sprechen.

Generell sei allen bei Volkswagen eindeutig bewusst, dass sich sehr viel im Zuge der Elektromobilität und Digitalisierung verändern müsse. Doch das funktioniere nur mit konstruktiver Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Belegschaft. „Der Betriebsrat will den Wandel, die Belegschaft will den Wandel, Wolfsburg will den Wandel! Wir wissen, dass wir ihn brauchen, um die Arbeitsplätze zu sichern. Aber eins muss auch klar sein: Den Wandel gibt es nur mit VW-Kultur“, so Cavallo. Mit Blick auf die Stellenabbauplanspiele machte sie deshalb klar: „Hier ist nicht ein Mensch zu viel an Bord. Nicht eine Stelle können Sie zusätzlich mit uns verhandeln!“

Stattdessen präsentierte sie ihr eigenes Zielbild für Wolfsburg. Der Standort müsse weiter Herz und Motor des Konzerns bleiben. Dazu brauche es die modernste Produktion, das beste Personal und den größten Pioniergeist.

Diess rechtfertigt Tesla-Vergleiche

Herbert Diess nutzte seine anschließende Rede, um auf die Dringlichkeit des Wandels hinzuweisen – und rechtfertigte damit auch seine Tesla-Vergleiche. „In der alten Welt sind wir Spitze. Aber in der neuen Welt erwartet uns ein Wettbewerb, den Volkswagen so noch nie erlebt hat“, sagte Diess und verwies dabei nicht auf Tesla sondern auch chinesische Start-ups sowie Apple und andere. Die Marktanteile würden völlig neu verteilt. Wie? Darüber entscheide vor allem das Thema Software.

Im Fokus: VW-Chef Herbert Diess stand bei der Belegschaftsinfo ganz schön unter Beschuss. Quelle: Betriebsrat

Hier sei Tesla deutlich weiter als VW und setzte mit der Fabrik in Grünheide nun auch in Sachen Produktivität neue Maßstäbe. „Selbst wenn ich nicht mehr über Elon Musk spreche: Er bleibt da und revolutioniert unsere Industrie und wird schnell immer wettbewerbsfähiger“, so Diess. Deswegen müsse jetzt mit aller Kraft umgesteuert werden.

VW-Chef will Wolfsburg wieder zur Speerspitze machen

Auf Sorgen vor einem weiteren Arbeitsplatzabbau ging Diess ein, nutzte aber zum Unmut des Betriebsrates nicht die Chance, mit der drastischen Zahl von 30 000 Stellen aufzuräumen. „Die heute bestehenden Jobs werden innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahren sicher weniger – vor allem in der Verwaltung auf Konzernebene, aber auch in der Produktion und in der Entwicklung“, so Diess. Auf anderen Gebieten würden Jobs dazukommen.

„Ich möchte, dass Ihre Kinder und Enkelkinder auch 2030 noch einen sicheren Job hier bei uns in Wolfsburg haben können“, beteuerte Diess. Dafür müsse nun mit aller Kraft umgesteuert werden. Denn: Über die Zukunft der Arbeitsplätze entscheide letztlich weder Herbert Diess, noch Daniela Cavallo, sondern der Kunde.

Das Stammwerk sieht Diess dabei als zentralen Motor für den Konzernumbau. „Gerade Wolfsburg ist wichtig für den Konzern, muss die Speerspitze sein“, lieferte der VW-Chef ein klares Bekenntnis zum Standort. Mit dem Projekt Trinity wolle man das Stammwerk wieder zum Aushängeschild der Auto-Produktion machen. Vom Erfolg des Projekts hänge folglich auch die Zukunft des Standorts und Volkswagens ab. „Der nächste Golf darf kein Tesla sein! Der nächste Golf darf nicht aus China kommen“, betonte Diess.

Von Steffen Schmidt