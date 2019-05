Passau/Wittingen

Am Sonnabend sind in einer Pension in Passau drei Tote gefunden worden: In den Leichen steckten Armbrust-Pfeile. Eine der drei Toten stammt aus Wittingen. Am Montag wurden in Wittingen zwei weitere Leichen gefunden – in der Wohnung der in Passau gestorbenen 30-Jährigen.

Zwei Armbrüste neben den Leichen

Gifhorns Polizeisprecher Thomas Reuter bestätigte auf Nachfrage der Aller Zeitung den Leichenfund in Passau und die Tatsache, dass eine der Toten aus Wittingen stammt. Die 30-Jährige kam ebenso wie eine 33-Jährige und ein 53-Jähriger aus dem Landkreis Westerwald in Rheinland-Pfalz in der Pension ums Leben. Neben den Leichen hat die Passauer Polizei zwei Armbrüste gefunden, eine dritte Armbrust wurde später in einer Tasche gefunden. Nähere Hinweise zu den genauen Todesumständen soll eine Obduktion am Montag liefern, mit dem Ergebnis ist am Dienstag zu rechnen.

Die drei Opfer hatten sich am Freitag in die Pension eingemietet. Unklar ist, in welchem Verhältnis sie überhaupt zueinander standen. Laut Passauer Oberstaatsanwalt Walter Feiler steckten in den Körpern der beiden Toten, die Hand in Hand auf dem Bett lagen, mehrere Pfeile, im Körper der auf dem Boden liegenden Frau ein Pfeil.

Die Kriminalpolizei Gifhorn ist nach dem weiteren Leichenfund in Wittingen damit beschäftigt, die Hintergründe und Identität dieser beiden Frauen zu ermitteln, meldet die Deutsche Presse-Agentur.

Gifhorner Polizei überbrachte Todesnachricht

Ansonsten habe sich die Arbeit der Gifhorner Polizei bislang auf die Überbringung der Todesnachricht beschränkt, sagt Reuter.

Laut Münchner Merkur soll die Wittingerin das Zimmer gebucht haben. „Es war eine seltsame Gruppe“, zitiert die Zeitung einen anderen Gast der idyllischen Pension an der Ilz. Der ältere Mann aus Rheinland-Pfalz habe in seinem Anzug und mit seinem weißen Bart sehr seriös gewirkt. Die beiden Frauen seien in Schwarz gekleidet gewesen. Sie hätten allesamt einen „Guten Abend“ gewünscht, noch Wasser und Cola aufs Zimmer im zweiten Stock mitgenommen. Das sei das letzte Mal gewesen, als sie lebend gesehen wurden. Zimmermädchen hatten die Leichen am Samstag entdeckt.

Von Dirk Reitmeister