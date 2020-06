Durch einen Sprengstoffanschlag ist am frühen Mittwochmorgen der Briefkasten an einem Wohnhaus in Einbeck zerstört worden. In dem Haus wohnt eine Frau, die sich gegen die Einbecker Neonaziszene engagiert. Bei der Explosion hat sich der mutmaßliche Täter selbst an der Hand verletzt. Gegen ihn ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Göttingen.