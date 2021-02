Hannover

Die CDU in Niedersachsen hält am Samstag ihren ersten digitalen Parteitag ab. Vorab spricht der Landesvorsitzende Bernd Althusmann im NP-Interview über einen gelingenden Wahlkampf während der Pandemie, wer als Kanzlerkandidat infrage kommt und wie sich die CDU im Superwahljahr von der SPD abgrenzen will.

Herr Althusmann, Sie werden bei der Wahl des Landesvorstands höchstwahrscheinlich als Vorsitzender der CDU bestätigt. Was haben Sie in den vergangenen vier Jahren richtig gemacht?

Die CDU in Niedersachsen ist Taktgeber und Motor der Regierungskoalition. In den vergangenen drei Jahren haben wir die Wirtschaft gestärkt, Wissenschaft und Innovation vorangebracht, eine solide Finanzpolitik betrieben und den ländlichen Raum gestärkt. Deswegen bin ich sehr optimistisch, was die kommenden Monate angeht.

Das Superwahljahr hat begonnen. Erst findet die Kommunal- und dann die Bundestagswahl statt. Allerdings befindet sich Deutschland im Krisen-modus. Die Pandemie erfordert in Niedersachsen aber auch im Bund eine starke Zusammenarbeit von CDU und SPD. Wie kann da der Wahl-kampf überhaupt funktionieren?

In Pandemiezeiten sind Wahlkämpfe schwer. Die Menschen haben ganz andere Sorgen, sie verlieren Angehörige, sind von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen. Das muss bei der Härte der politischen Debatte berücksichtigt werden. Wir brauchen deswegen besonders faire Wahlkämpfe, so wichtig der parteipolitische Schlagabtausch auch sein mag, so wichtig ist es, dass die Menschen weiterhin Vertrauen haben. Nach zwölf Monaten Pandemie ist es verständlich, dass Menschen zweifeln und ergriffene Maßnahmen hinterfragen. Umso wesentlicher ist es, dass wir einen klaren Kurs fahren, fair bleiben und auf unsere inhaltlichen Unterschiede setzen. Die CDU in Niedersachsen steht für Investition, aber unter Einhalten der Schuldenbremse, für die Stärkung des ländlichen Raums und mehr Wertschätzung der Landwirtschaft, das sind deutliche Unterschiede zur SPD. Das Insektenschutzgesetz des SPD-Bundesumweltministeriums droht unseren Niedersächsischen Weg zu zerstören!

„Wir müssen im Pandemiemanagement noch einiges lernen“

Sie beraten auf dem Parteitag auch Ihren Weg aus der Corona-Pandemie. Wie kann der gelingen?

Mit Innovation, neuen Technologien und dem Ausbau der Digitalisierung. Der Neustart aus der Krise wird nur dann funktionieren, wenn wir einen klugen Mix aus klassischen, starken Industriearbeitsplätzen in der Automobil- und Stahlindustrie und neuen Zukunftsfeldern wie zum Beispiel Bio-Ökonomie und Life-Science finden. Wir müssen heute die Weichen für Niedersachsens und Deutschlands Wohlstand im Jahr 2030 stellen. Aus der Pandemie mussten wir eine Menge lernen: Sie hat schonungslos unsere Schwächen offengelegt, gezeigt, dass der Digitalisierungsgrad unserer Gesellschaft noch lange nicht ausreichend ist. Daneben müssen wir auch im Pandemiemanagement noch einiges lernen.

In der Vergangenheit sind Fehler passiert. Gerade das Impfmanagement in Niedersachsen hat massive Kritik hervorgerufen.

Es braucht klare Entscheidungen und kein permanentes Nachsteuern. Deswegen ist es wichtig, dass die Regierung eng beieinandersteht, das erwarten die Menschen. Dennoch mussten wir feststellen, dass das Terminmanagement für die Impfungen seit vergangenem November vorbereitet wird und es immer noch Nachbesserungspotenzial gibt. Wir haben noch nie zuvor eine solche Krise bewältigt, es passieren leider Fehler. Auch ich bin davor nicht gefeit, zu Beginn der Pandemie ist auch in meinem Haus bei Antragsbewilligungen der Server zusammengebrochen. Die Fehler waren nach 48 Stunden behoben. Deswegen wird bei der Terminvergabe jetzt schleunigst nachgebessert.

CDU will Gesellschaft beim Thema Klimaschutz nicht überfordern

Neben der Pandemie ist noch ein anderes Thema wesentlich für die bevorstehenden Wahlen: der Klimaschutz. Klimaschutzaktivistin Lisa Neubauer fordert, dass jede Partei einen Plan für die Einhaltung der Klimaziele braucht. Was ist Ihrer?

Wir haben in Niedersachsen den Klimaschutz in die Verfassung geschrieben, ein Klimagesetz verabschiedet und werden mehr als eine Milliarde Euro in die Maßnahmen zum Klimaschutz investieren. Unter einer CDU-geführten Bundesregierung ist es gelungen, den CO2-Ausstoß um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Daneben wurde die Mobilitätswende massiv eingeleitet. Die junge Generation fordert, dass alles schneller gehen muss. Das Gleichgewicht zwischen ökonomischen Belangen unseres Landes und dem Klimaschutz darf aber nicht vergessen werden. Frau Neubauer in allen Ehren – aber die Union fängt bei diesem Thema nicht bei null an! Um unsere Gesellschaft nicht zu überfordern, halte ich das Jahr 2030 für angemessen. Bis dahin muss es das Ziel sein, den Strukturwandel mutig anzugehen, für Industriearbeiterinnen und -arbeiter innovative Arbeitsplätze zu sichern und auch neue zu schaffen. Ich bin deswegen für eine Hightech-Agenda, die für klimaneutrale Produktionsprozesse im Mittelstand und Handwerk steht.

Vielen jungen Menschen genügt das nicht. Sie wenden sich von den Volksparteien ab und wählen lieber Grün. Wie wollen Sie das verhindern?

Die CDU bietet für junge Menschen ein breites Angebot, viele von ihnen bauen ihren Lebensentwurf auf dem Wertefundament der Union auf. Wir stehen für Sicherheit, solide Finanzen und eine gerechte Altersvorsorge – generationengerechte Themen. Außerdem kümmern wir uns seit Jahren um den Klima- und Artenschutz. Wir mögen diese Themen zwar nicht immer als Erste aufgreifen, aber wenn wir sie erkannt haben, dann setzen wir sie umso konsequenter und. Anders als Teile der Grünen sind wir nicht für staatliche Bevormundung, sondern wollen überzeugen. Wir sind daneben eine der modernsten Parteien. Wir gestalten unsere Parteitage digital und zeigen damit, dass die CDU hoch innovativ ist.

Söder oder Laschet – wer kommt als Kanzler infrage?

Beim digitalen Bundesparteitag haben sie auch online den neuen Vorsitzenden Armin Laschet gewählt. Er spricht neben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auch beim niedersächsischen Parteitag. Ist das ein klares Zeichen für den Zweikampf um die Kanzlerkandidatur?

Das hat mit einem Kampf nichts zu tun. Die beiden werden diese Frage in den kommenden Wochen unter vier Augen klären, sodass die Antwort im Frühjahr steht. Sowohl der Bundesvorsitzende Armin Laschet als auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder haben beide das Potenzial, Kanzlerkandidat zu werden. In der Vergangenheit war der CDU-Vorsitzende aber ebenso der Kanzlerkandidat der Union. Dass Armin Laschet bei unserem Parteitag spricht, freut mich besonders. Niedersachsen war bei der Wahl des neuen Bundesvorsitzenden durchaus geteilter Auffassung. Es ist aber ein gutes Signal, dass er angekündigt hat, Friedrich Merz eng im Bundestagswahlkampf mit einzubeziehen.

Auch wenn noch offen ist, wer Kanzlerkandidat wird, steht schon jetzt fest, die Ära einer Frau ist vorbei. Viele junge Menschen kennen gar keinen Mann als Regierungschef. Wer kann in der CDU dann weibliches Vorbild sein?

Wir haben mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine Verteidigungsministerin, und mit Ursula von der Leyen eine EU-Kommissionspräsidentin und natürlich mit Angela Merkel seit Jahren eine Bundeskanzlerin, die großes Vertrauen genießt. Das sind wichtige Positionen. Nichtsdestotrotz gibt es in der CDU zu wenig aktive Frauen, das gilt auch für den Landesverband in Niedersachsen. Die Quote liegt bloß bei 25 Prozent. Das soll sich ändern – aber nicht durch ein scheiterndes Paritätsgesetz, sondern durch eine bessere Selbstverpflichtung der Parteien. Wir müssen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb der CDU noch mehr optimieren.

2022 wird es auch für Sie ernst. Dann finden die Landtagswahlen in Niedersachsen statt. Die CDU hat bei der letzten Umfrage zwar deut-lich besser abgeschnitten als die SPD, aber Stephan Weil sammelte mehr Persönlichkeitspunkte. Wie wollen Sie das Ruder herumreißen?

Der amtierende Ministerpräsident ist immer der bekanntere. Wir werden uns im Wahlkampf inhaltlich reiben, aber dennoch respektvoll um den richtigen Weg ringen. Aber ich denke, nach zwei Legislaturen des derzeitigen Ministerpräsidenten ist es jetzt an der Zeit für ein neues Gesicht an der Spitze Niedersachsens.

Von Mandy Sarti