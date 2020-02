Althusmann: „AKK hat Stärke bewiesen, die ihr Kritiker nicht zugetraut haben“

Hannover

Es kam überraschend, als am Montagmorgen bekannt wurde, dass Annegret Kramp-Karrenbauer ihren CDU-Vorsitz niederlegen und auf die Kanzlerinnenkandidatur verzichten wird. Nicht nur für die Menschen in Niedersachsen, sondern auch für die eigenen Parteimitglieder.

Auch CDU-Landeschef Bernd Althusmann wusste nichts von den Plänen der Bundesvorsitzenden. Im Gespräch mit der NP sagte er: „Entgegen der öffentlichen Mutmaßungen, war das die ganz persönliche Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer.“ Gleichwohl zeigte sich Althusmann überzeugt, dass die CDU sich auch kritisch mit sich selbst auseinandersetzen müsse. Die Kritik der vergangenen Monaten und insbesondere die in den vergangenen Wochen an der Bundesvorsitzenden müssen einige zum Nachdenken anregen. „Es braucht ein höheres Maß an Disziplin in den eigenen Reihen“, machte Althusmann deutlich.

Der CDU-Landeschef fand überdies lobende Worte für die Entscheidung von Kramp-Karrenbauer. „Sie hat mit dieser Entscheidung eine Stärke bewiesen, die ihr viele Kritiker nicht zugetraut haben. Damit macht sie den Weg für einen gelassenen und besonnen Prozess frei. Wir wollen uns da nämlich auf gar keinen Fall an der SPD orientieren.“

Nach dem Wahl-Debakel in Thüringen in der vergangenen Woche wurde Kramp-Karrenbauers Führungsstil massiv infrage gestellt. Am Rande der SPD-Jahresauftaktklausur in Springe war von Bundestagsabgeordneten immer wieder zu hören, dass sie innerhalb ihrer eigenen Partei nicht genügend Autorität genieße.

Abgrenzung zur AfD nicht gelungen?

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) zeigte sich am Montag dennoch besorgt über die Entwicklungen. „ SPD und Union sind in besonderem Maß gefordert, dem Land Stabilität und Perspektiven zu geben. Die Turbulenzen in der Union dürfen nicht dazu führen, dass die Bundesregierung dieser Aufgabe nicht nachkommen kann.“ Er forderte CDU und CSU deswegen dazu auf, die Verhältnisse schnell zu ordnen. Mit Blick auf die Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen machte er deutlich, dass Kramp-Karrenbauer sicherlich Fehler gemacht habe. In erster Linie stand für Weil allerdings fest: „Das grundlegende Problem ist aber, dass es in der CDU Kräfte gibt, die – entgegen dem Präsidiumsbeschluss ihrer Partei – eine eindeutige Abgrenzung zur AfD nicht wollen.“

Eine Aussage, mit der der Ministerpräsident nicht alle glücklich stimmte. Dirk Toepffer, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag, tat seinen Unmut kund: „Der niedersächsische Ministerpräsident sollte sich mit Ratschlägen an die CDU zurückhalten und besser die Frage beantworten, warum seine SPD in Thüringen so heruntergewirtschaftet ist, dass sie selbst mit den Grünen zusammen nicht stark genug ist, einem Kandidaten Bodo Ramelow zur Wahl zu verhelfen.“ Die CDU in Niedersachsen habe ihr Verhältnis zur AfD geklärt, so Topffer. Man lasse sich nicht in die rechte Ecke stellen.

Anne Kura, Landesvorsitzende der Grüne, zollte Kramp-Karrenbauer Respekt für ihren Versuch, die Flanke zur „faschistischen AfD“ zu schließen. „Ihr angekündigter Rückzug als Parteichefin lässt befürchten, dass ihr der Rückhalt für eine klare Abgrenzung zur AfD weit über Thüringen hinaus fehlt. Das ist besorgniserregend.“

Althusmann will Ministerpräsident werden

Bis zum Parteitag im Dezember soll die Führungsfrage innerhalb der CDU geklärt werden. Aus Niedersachsen wird es vorerst wohl keine Politiker geben, die für den Posten ins Rennen gehen. Althusmann stellte im Gespräch mit der NP klar: „Ich bin ein waschechter Niedersachse und will 2022 Ministerpräsident werden.“

Von Mandy Sarti