Ein Mann baut ein Haus. Allein, Stein für Stein. „Schatz ich bau ’n Haus“ heißt das eine halbe Millionen Euro teure Projekt von Fabian von Berlepsch. Der 45-Jährige, der eigentlich den Betrieb des Schlosses Berlepsch im Süden Niedersachsens managt, ist zum Bauherren geworden. Statt Firmen für seinen Neubau zu beauftragen, packt er selber an. Von der Baugrube bis zur Wand: Sein Haus in Gertenbach am Fuß des Schlosses entsteht komplett in Eigenarbeit.

408 Quadratmeter Wohnfläche, Niedrigenergiestandard. Ein Traumhaus soll es werden. „Ich habe das Haus 18 Mal geplant“, sagt von Berlepsch. Drei Jahre lang tüftelte er an den Plänen, steckte 1500 Arbeitsstunden in die Idee. Wirklichkeit wurde der Traum dann wegen der Pandemie.

Das Schloss Berlepsch ist ein Touristenmagnet, lebt von Hochzeiten, Veranstaltungen, Feiern und der Gastronomie. Die Pandemie verdammt auch Fabian von Berlepsch zum beruflichen Stillstand. Also beginnt der 45-Jährige, seinen Traum in die Tat umzusetzen. Er sucht sich professionelle Berater, die seine Pläne prüfen. Architekten, Statiker und Ingenieure begleiten seinen Hausbau.

Im September legt von Berlepsch los. Bauherr, Familie und Freunde packen an, die Baugrube wird ausgehoben. Auch Bruder Gabriel, Schauspieler am Deutschen Theater in Göttingen, schwingt den Spaten. Nur den Bagger, den bedient jemand, der das kann. „Das zu lernen, dafür brauchst du viele Stunden“, sagt Fabian von Berlepsch. Baugrund, geologische Gutachten, Schotterbett, Drainage und Gefälle: Ein Haus kann man nicht einfach so aus dem Boden stampfen.

„Ich will die Dinge verstehen und durchdringen und keine Glaubensentscheidungen treffen“, sagt von Berlepsch und lernt alles über DIN-Normen, Bauvorschriften, Dämm- und Baumaterial. Elf oder 30 Zentimeter dicke Dämmung, diese Wahl entscheide über 80.000 Euro Mieteinnahmen in 30 Jahren, erklärt er. Denn die Stärke der Dämmung entscheidet bei seinem Haus über 21 Quadratmeter Wohnfläche mehr oder weniger. Berlepsch lässt eine „detaillierte Wärmebrückenberechnung” erstellen. „Damit habe ich mich dann an die Arbeit gemacht, das war ein gutes Gefühl, da wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin.“ Und: „Mit so etwas kann man sich nächtelang beschäftigen“, sagt er.

Wer die Baustelle derzeit besucht, sieht eine Bodenplatte, die Wände des ersten Geschosses stehen, der Beton ist in die Styroporsteine gegossen. Anfang des neuen Jahres wird die Zwischendecke geliefert, die derzeit in Uder gegossen wird.

Die Betondecken werden demnächst angeliefert. Von Berlepsch bearbeitete die Mitarbeiter des Betonwerks solange, bis er bei der Herstellung dabei sein durfte – auch, um das Gießen zu filmen. Seinen Hausbau dokumentiert er auf Video, zu sehen auf Youtube. Eingebaut werden die Decken dann mithilfe eines Autokrans, einen Baustellenkran gibt es nicht auf seiner Baustelle. Der Schlossherr klettert lieber aufs Gerüst.

Zwei Dinge, so erklärt er seien nicht normaler Standard: die Deckenhöhe von drei Metern im Erdgeschoss und die Größe und Anzahl der Fenster, die bis auf den Boden reichen. „Dafür war Daniela zuständig „, sagt er. Denn dafür, dass das Haus einmal auch schön aussieht, sei seine Frau zuständig.

Profi-Rat in Sachen Elektrik und Statik

„Am Anfang dachte ich noch, ich baue einfach ein Fertighaus”, erinnert sich der 45-Jährige. Dann dachte er über eine andere Dämmung nach, über anderen Farben und vieles anderes Anderes. Daraus sei dann Stück für Stück der Plan entstanden, alles selbst zu machen.

Natürlich besorgt er sich Know-How von Fachleuten. Für die Elektrik und die Statik holte er sich der Hobbyhausbauer „Vollprofis, die mich begleiten“. Dennoch steht er Tag für Tag allein bis in den Abend hinein auf seiner Betonplatte und zieht Stein für Stein seine Wände hoch. „Eine Brise von Abenteuer“ nennt er das. Allerdings habe er sich manchmal auch des Nachts die Frage gestellt: „Spinne ich jetzt?”.

So ganz allein ist er dann aber doch nicht immer. Gegenüber der Baustelle wohnt Henrik, ein studierter Maurer. Der steht eines Tages vor dem Rohbau und erkundigt sich, was das wohl werde. „Ich baue ein Haus“, antwortet von Berlepsch. Auch heute kommt Henrik vorbei, die Männer umarmen sich und klopfen sich auf die Schultern. Längst ist der Nachbar zum unverzichtbaren Freund und Berater geworden. „Henrik erklärt mir die Welt“, sagt von Berlepsch. Zum Beispiel den Aufbau eines Gerüstes. „Hast Du schon mal ein Gerüst aufgebaut? Das ist alles andere als einfach“, sagt er. Henrik nennt er seinen „Engel”.

Ein Engel namens Henrik

Nicht nur das Gerüst, schon der Beginn, das Ausheben der Baugrube, sei „eine Wissenschaft für sich“, sagt von Berlepsch. Sein Haus steht auf einer XPS-Dämmung, die 30 Tonnen pro Quadratmeter hält. Darauf liegt die „Bewährung“ aus Metall, darauf wird der Beton gegossen. „Engel“ Henrik kennt sich auch damit gut aus.

Stein für Stein baut von Berlepsch seine Immobilie auf. „Zuerst noch ohne den Stapler“, sagt er. Bis die Sehnen des 45-jährigen Selfmade-Hausbauers schmerzten. „Das ist echte Knochenarbeit”. Dennoch: „Das ist meine erste tragende Wand“, sagt er stolz. „Wenn du dabei etwas falsch machst, bekommst du Probleme – bis hin zum Abriss.“ Es sei eine große Genugtuung, am Ende eines langen Baustellen-Arbeitstages die Mauer stehen zu sehen. Stolz ist er auch auf seine Wärmepumpen mit Ringgraben-Kollektoren im Garten. Solche Extras, sagt er, wären unbezahlbar, wenn er nicht fast alles allein bauen würde.

Vorne zwei, hinten eineinhalb Geschosse hoch wird das Haus. „Mein Traum ist, Ende März den Rohbau fertig zu haben.“ Ob das klappt, das hänge aber auch vom Wetter und vom Betrieb auf dem Schloss ab. „Mein Team vom Schloss spielt zum Glück mit.“

Wenn die Decken geliefert und eingebaut sind, geht es mit dem Obergeschoss und dem Dach weiter. „Dann wird Richtfest gefeiert“, sagt er. Zwei Einliegerwohnungen will er vermieten. Gertenbach sei als Wohnort beliebt, es gibt eine Schule, eine Kita, ein Geschäft, und Kassel und Göttingen seien schnell erreichbar.

„Irgendwann sitze ich in meinem Wohnzimmer und sage, Wahnsinn, das habe ich alles selbst gemacht“, blickt von Berlepsch in die Zukunft. Langsam, aber sicher arbeite er auf sein Ziel hin, so wie der Straßenkehrer aus dem Buch „Momo“. Henrik sagt allerdings lachend über Berlepsch: „Er ist ein bisschen langsam.“ Manchmal sei seine Planung komplizierter als nötig. Aber dafür hat von Berlepsch ja seinen Engel.

