Hannover

Die Benzinpreise steigen, Autofahren wird immer teurer. Zudem empfiehlt das Bundesumweltamt das Aus für die Pendlerpauschale. Darüber zeigte sich am Mittwoch im niedersächsischen Landtag vor allem die CDU-Fraktion besorgt. Damit werde genau in die Ampel-Verhandlungen in Berlin hineingesteuert, war Ulf Thiele im Rahmen der aktuellen Stunde überzeugt.

Andere Fraktionen haben wenig Verständnis

„Mit Blick auf die extrem gestiegenen Treibstoffpreise erhoffen wir uns hier im Landtag ein klares Signal für die von Minister Bernd Althusmann vorgeschlagene Erhöhung der Entfernungspauschale, damit die fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Flächenland Niedersachsen nicht die Verlierer der Energiepreisentwicklung werden“, sagte der finanzpolitische Sprecher der CDU. Es dürfe kein ideologischer Kampf gegen den Individualverkehr geführt werden. Intelligente Klimapolitik bestehe auch daraus, die Menschen in der Fläche nicht zu bestrafen.

Doch bei den anderen Fraktionen im Landtag stieß diese aktuelle Stunde auf wenig Verständnis. Frank Henning (SPD) verstand beispielsweise nicht, was der Koalitionspartner mit ihr überhaupt aussagen wolle und verwies darauf, dass es nicht der Plan der Ampel sei, die Pendlerpauschale abzuschaffen. Zumal sie gar nicht umweltschädlich sei, sondern auch für Radfahrende und Fußgehende gelte.

Grüne kritisieren Verkehrspolitik der Landesregierung

Auch Detlev Schulz-Hendel (Grüne) machte deutlich, dass es mit der neuen Bundesregierung kein Ende der Pendlerpauschale geben werde und witterte in der Debatte eine „Ampelphobie“, die dafür sorge, dass die Koalition vergesse, die Mobilitätswende in Niedersachsen anzugehen. „Der Verkehrsminister steht auf der Bremse“, stellte er mit Blick auf die Arbeit von Bernd Althusmann (CDU) fest. Er habe vier Jahre Zeit gehabt, die Mobilität im Land zu verändern, geändert habe sich aber „kaum etwas“. Er verwies darauf, wie wichtig die Reaktivierung einiger Bahnstrecken für den verbesserten Nahverkehr sei.

Jörg Bode (FDP) fand das Thema der aktuellen Stunde offenbar so abwegig, dass er nicht mal inhaltlich auf die Debatte einging und sich vielmehr am „Trennungsschmerz“ der CDU abarbeitete, den sie laut dem Liberalen aufgrund des Endes in der Bundesregierung verspüre. Aufhänger dafür war die Äußerung von CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer in der vergangenen Woche, dass man sich frage, wie es innerhalb der Landesregierung weitergehe.

Verkehrsminister Bernd Althusmann verwies indes darauf, dass die CDU keine Phobie verspüre, sondern Freude auf die „inhaltliche Auseinandersetzung“. Die Zeit sei vorbei, in der man nur noch mit dem Finger auf CDU- und SPD-Minister zeigen könne, „jetzt werden Sie an Ihren Taten und Worten gemessen“, sagte er in Richtung von Grüne und FDP. Er forderte erneut, dass die Pendlerpauschale erhöht werden müsse. „Menschen weiter zu belasten, dient nicht dem Klimaschutz.“

Von Mandy Sarti