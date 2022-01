Hannover

Rund 30 Jahre nach den Tötungen zweier junger Frauen aus dem Rotlichtmilieu in Bremerhaven ist der Täter noch nicht gefasst. Doch die Ermittlungen der „Cold Case“-Gruppe der Polizeiinspektion Cuxhaven dauern weiter an. Am Mittwoch, 12. Januar, werden die Morde an Vanessa Wardelmann und Anja Witt Thema in der ZDF-Kriminalserie „Aktenzeichen XY ... ungelöst“.

Vanessa Wardelmann (links) und Anja Witt wurden Anfang der Neunzigerjahre getötet. Der Täter ist bis heute nicht gefasst. Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven

Wardelmann und Witt haben als Prostituierte auf dem Straßenstrich an der Van-Heukelum-Straße in Bremerhaven gearbeitet. Wardelmann verschwand am Abend des 24. September 1992. Ein Radfahrer fand ihre Leiche zwei Tage später in der Gemeinde Loxstedt. Gleiches geschah am 8. Mai 1993 mit Witt. Ihre Leiche wurde tags darauf in einem Waldstück in Verden-Nord von Spaziergängern gefunden. Beide Frauen wurden zu Tode stranguliert. Die mutmaßlichen Tatmittel – ein Seil, Plastiktüten, Klebeband und Kabelbinder – stellte die Polizei sicher. Ebenso die DNA des Täters.

Handelt es sich um einen Serienmörder?

Lange Zeit tappten die Ermittler bei der Aufklärung der Morde im Dunkeln. Erst 2019 übernahm die „Cold Case“-Gruppe die beiden Fälle. Damals wurden die Morde bereits einmal bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ vorgestellt. Bis heute geht die Behörde davon aus, dass es sich um sexuell motivierte Taten handelt. Zudem könnte es sich bei dem Täter um einen Serienmörder handeln, der möglicherweise bundesweit für weitere Tötungsdelikte verantwortlich ist. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter mittlerweile zwischen 60 und 70 Jahren alt ist.

Seil, Plastiktüte, Klebeband und Kabelbinder: Diese Gegenstäde sollen die Tatwerkzeuge bei den Tötungsdelikten sein. Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven

Die Beamten sind weiterhin auf der Suche nach Personen, die zwischen 1990 und 1995 im Rotlichtmilieu in Bremerhaven unterwegs waren oder denen die Tatmittel bekannt vorkommen. Wer kann möglicherweise von Freiern berichten, die mit speziellen, grenzüberschreitenden sexuellen Wünschen aufgefallen sind, zum Beispiel durch Würgen, Fesseln oder Knebeln?

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Hinweise nimmt die Polizei Cuxhaven unter Telefon (0 47 21) 57 32 00 entgegen, aber auch jede andere Polizeidienststelle. Der Fall wird am Mittwoch, 12. Januar, ab 20.15 Uhr bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ im ZDF gezeigt.

Von Manuel Behrens