Aida-Kreuzfahrten nach der Corona-Krise: Das müssen Passagiere wissen

Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises sticht nach fünfmonatiger Corona-Zwangspause wieder in See. Allerdings sehr vorsichtig: Erst einmal stehen nur kurze Rundreisen auf Nord- und Ostsee auf dem Programm, bei denen keine weiteren Häfen angelaufen werden. Außer blauem Meer und blauem Himmel werden die Passagiere also nicht viel zu sehen bekommen.

Die Zahl der Passagiere wird begrenzt. An Bord gelten zudem strikte Hygiene- und Abstandsregeln. Den Auftakt macht die „Aidaperla“ am 5. August in Hamburg. Danach startet am 12. August die „Aidamar“ in Warnemünde und am 16. August die „Aidablu“ in Kiel.

Was müssen Passagiere jetzt beachten? Hier erfahren Sie die wichtigsten Antworten und die gängigen Fragen.

Viel mehr als blaues Meer und blauen Himmel bekommen die Passagiere der ersten „Aida“-Reisen nach der Corona-Zwangspause nicht zu sehen. Quelle: Arno Zill

Wer darf mitfahren?

Wer in einem Landkreis wohnt oder sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Landkreis aufgehalten hat, der über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage aufweist, sollte einen negativen Corona-Test vorlegen können, der zum Zeitpunkt des Check-in nicht älter als 48 Stunden ist. Personen, die zu den Corona-Risikogruppen gehören, wie Diabetiker, Asthmatiker, stark Übergewichtige oder Senioren, wird empfohlen, sich vor der Buchung von ihrem Arzt beraten zu lassen.

Wie läuft der Check-in?

Die Anreise wird zeitlich gestaffelt, damit nicht alle Passagiere gleichzeitig kommen. Jeder Gast macht schon vor der Reise und dann noch einmal am Check-in Angaben zum Gesundheitszustand und zu möglichen Risikofaktoren in Bezug auf Corona. Am Check-in wird bei jedem Gast kontaktlos die Körpertemperatur gemessen. Zudem steht ein Ärzteteam zur Abklärung von Symptomen oder sonstigen Hinweisen bereit. Bei Bedarf kann auch ein Corona-Test gemacht werden.

Welche Corona-Regeln gelten an Bord?

Gäste und Crew müssen mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen halten. In allen öffentlichen Innenbereichen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist der Mund-Nasen-Schutz für Gäste und Crew Pflicht. In den Außenbereichen des Schiffs, in Restaurants und Bars am Platz, an Fitnessgeräten und bei Sportkursen ist keine Maske erforderlich.

Wie wird für Hygiene gesorgt?

Vor dem Start werden alle Schiffe umfassend gereinigt und desinfiziert. Auch während der Reise werden Kabinen und öffentliche Bereiche regelmäßig gereinigt und desinfiziert – rund um die Uhr. Am Check-in, in allen öffentlichen Bereichen sowie vor Restaurants, Shops, Spa- und Fitnessbereich stehen Spender für Desinfektionsmittel. Alle Crewmitglieder werden täglich auf ihren Gesundheitszustand untersucht und müssen regelmäßig Corona-Tests machen.

Was passiert, falls doch jemand an Bord erkrankt?

Das medizinische Personal in den Bordhospitälern wurde aufgestockt. Es steht laut Aida Cruises rund um die Uhr für Gäste und Crew bereit – auch im Notfall. Die Schiffe sind mit modernsten Corona-Tests und Diagnosegeräten zur raschen Abklärung von Verdachtsfällen ausgestattet. Betroffene können im Hospital oder in Kabinen isoliert werden. Bei bestätigten Fällen werden Infizierte schnellstmöglich ausgeschifft und an Land versorgt.

Was wird an Bord geboten?

Das Unterhaltungsprogramm an Bord wird wie gewohnt angeboten, allerdings unter Einhaltung der Abstandsregeln. Auch Gastkünstler sind mit dabei. Poolpartys fallen allerdings weg, auch die Discos bleiben geschlossen. Die Geschäfte sind geöffnet, allerdings ist die Zahl der Kunden begrenzt und es muss eine Maske getragen werden.

Wie kann ich mich an Bord fit halten?

Die Fitnessstudios sind geöffnet. Die Geräte stehen weiter auseinander und werden regelmäßig desinfiziert. Masken müssen beim Training nicht getragen werden. Sportkurse finden nach Möglichkeit draußen statt. Auch Wellness wird angeboten, allerdings mit gewissen Einschränkungen. So bleiben die Saunen geschlossen und in die Whirlpools darf man nur mit Familie oder Freunden.

Wie sieht es mit der Verpflegung aus?

Alle Restaurants und Bars haben geöffnet. Allerdings wird ausschließlich am Tisch serviert, auch in den Restaurants, in denen sonst Buffets angeboten werden. In Bars darf man nur am Tisch, nicht am Tresen sitzen. Bis sie ihren Platz erreicht haben, müssen die Gäste Maske tragen. Die Tische sollten für alle Mahlzeiten spätestens drei Tage vor Reisebeginn reserviert werden.

