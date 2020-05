Agroforst statt Logistikpark? Seit einem Jahr besetzen Menschen den Neu-Eichenberger Acker

Neu-Eichenberg

Ein Jahr auf dem Acker, ein Jahr Dialogsuche, ein Jahr für die Agrarökologie und gegen den Logistikpark: Die Besetzer des Ackers nahe Hebenshausen ( Hessen) wollten eigentlich ein „rauschendes Fest“ feiern zu diesem Momentum, doch die Corona-Beschränkungen machten ihnen einen Strich durch die Planung.

Wie das Göttinger Tageblatt berichtet, geht es den Besetzern um das Ackerland, auf dem sie Hütten aufgestellt haben, campieren und mittlerweile auch eigenes Gemüse anbauen. „Hier ist viel entstanden“, sagt Sprecherin Ida Bauer. Bauer ist Teil der „festen Gruppe“, zu der weder sie noch der andere Sprecher Luca Rosenberg eine Größenangabe machen wollen. Rosenberg betont, dass nicht nur junge Leute dabei sind. „Einige sind über 30 oder 40“, sagt er. Ein Großteil studiere am Witzenhäuser Standort der Universität Kassel Ökologische Agrarwissenschaft.

Vom Drittel der Fläche zur Vollbebauung

Der ökologische Aspekt ist einer der Hauptantriebe für die Besetzung des Gebiets, auf dem das Sondergebiet Logistik entstehen soll. Der erste Bebauungsplan des Projekts stammt aus dem Jahr 2009, 2018 änderte die Gemeindevertretung den Plan. Vorher sollte ein Drittel der Fläche bebaut werden, zuletzt war „eine Vollbebauung“ geplant, wie Bürgermeister Jens Wilhelm ( SPD) bestätigte.

Nach der Ankündigung, für namhafte Konzerne bis zu 14 Meter hohe Hallen errichten zu wollen, regte sich in der Region heftiger Widerspruch. Die Anwohner organisierten Mahnwachen und taten ihren Unmut kund. Gleichzeitig startete die Ackerbesetzung. Mit Erfolg: Ende Januar hat die Gemeindevertretung eine sechsmonatige Planungspause beschlossen. Der Investor, die Dietz AG aus Bensheim, hat sein Angebot Ende Februar zurückgezogen. Nun ist Zeit für Alternativen.

Zeit für Alternativen

Die Suche nach alternativen Bewirtschaftungsmöglichkeiten für die Fläche ist im Gange. So wurde eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe gegründet, die sich regelmäßig trifft. Vertreter aus der Politik suchen mit Mitgliedern der Bürgerinitiative für ein lebenswertes Neu-Eichenberg (“NEB bleibt ok!“) und zwei Schülerinnen, die bei Fridays for Future aktiv sind, nach zukunftsträchtigen Lösungen für das Gelände, das der Hessischen Landgesellschaft gehört.

„Vor den Corona-Kontaktbeschränkungen haben wir uns schon dreimal getroffen“, sagt Bürgermeister Jens Wilhelm ( SPD). Seitdem ruhe das Gespräch, Videokonferenzen seien noch nicht geplant. „Wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen“, sagt Wilhelm. Über die im Arbeitskreis diskutierten Alternativen dürfe er nicht sprechen, sagt der Bürgermeister. Die Besetzer waren „nicht in diesem Arbeitskreis erwünscht“, so Rosenberg.

Agroforst ist ihnen die liebste Lösung

Zwei Konzepte seien seit Wochen „Gespräch im Dorf“, wie Bauer sagt. Ein lokaler Investor hat Interesse angekündigt, auf einem Großteil der 80 Hektar einen Solarpark errichten zu wollen. Dieser Vorschlag sieht auf einer Fläche von 15 Hektar ein Gewerbegebiet vor – „Bodenversiegelung mit grünem Anstrich“ nennt das Rosenberg. Demgegenüber steht das agrarökologische Konzept der Initiative „Land schafft Zukunft“. Agroforst schlägt die Gruppe aus Agrarpraktikern und Studierenden vor, eine Verbindung von Ackerbau mit Forstwirtschaft.

Die Besetzer favorisieren diese Lösung, sie haben auch schon angefangen: „Ein benachbarter Landwirt hat uns dabei schon geholfen“, erzählt Bauer. Sie haben schon um ihr Lager Bäume in Agroforst-Abständen gepflanzt und bauen Gemüse an. „Wir laden auch alle ein, mit uns zu gärtnern – denn wir tun das alles nicht nur für uns, sondern für alle Bürger“, so Bauer. Anwohner kämen trotz Corona ab und zu vorbei, nur bringen sie Essen und Getränke jetzt selbst mit und achten auf Abstand. Alle seien willkommen: „In der Krise jetzt wird deutlich, wie wichtig lokaler Lebensmittelanbau ist“, so Bauer. „Hier sieht man gut, wie das klappen kann.“

Von Lea Lang