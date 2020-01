AfD-Rede beim Holocaust-Gedenken provoziert Landtag

Hannover

Es ist andächtig still im Landtag, als Shaul Ladany (83) auf einem Stuhl vor dem Rednerpult Platz nimmt. Denn mit eindringlichen Worten beschreibt der israelische Wissenschaftler Parlamentariern, was ihm und seiner Familie im Zweiten Weltkrieg widerfahren ist. Von Belgrad wurde er im Alter von acht Jahren mit seiner Familie in das Konzentrationslager nach Bergen-Belsen deportiert. „Das waren sechs Monate voller Hunger, sechs Monate voller Kälte.“

Überleben konnte er nur, weil ihm und seiner Familie die Flucht gelungen ist. Noch 1948 wanderten sie nach Palästina aus. Ladany macht deutlich, dass dies seine Geschichte sei, er die schlimmsten Geschichten der Shoa aber nicht erzählen könne. „Denn diese gehören den Opfern.“

Ladanys Rede endet mit einem langen Applaus der Abgeordneten. Sie nehmen seine Rede und die des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in der Gedenkstätte Jad Vashem zum Anlass, einen härteren Umgang mit Antisemitismus zu fordern.

„Sie wollen die Konservativen mundtot machen“

Klaus Wichmann ( AfD) hingegen nutzte seine Redezeit für die Behauptung, dass sich seine Partei selbst in einer Opferrolle befinde. „Sie wollen die Konservativen mundtot machen. Sie wollen Extremismus neu definieren. Aber sie werden uns nicht kleinkriegen“, sagte er. Diese Aussage verärgert vor allem Ministerpräsident Stephan Weil. Der Sozialdemokrat richtet sich in seiner Rede an Wichmann und greift zu eindeutigen Worten: „Dass Sie in Ihrer Rede den Opfern des Holocausts kein einziges Wort widmen, sondern lediglich über ihre eigene Partei reden, finde ich zutiefst beschämend.“

Weil macht deutlich, dass die Massenmorde der NS-Zeit für immer mit dem deutschen Namen verbunden blieben. Der Ministerpräsident sprach sich am Mittwoch deswegen dafür aus, Hass, Rassismus und Antisemitismus auch in Zukunft keine Chance zu geben und lobte die Bürger, die sich in den vergangenen Wochen klar zu den demokratischen Grundwerten bekannt haben.

Pistorius gegen Klarnamen-Pflicht

FDP-Chef Stefan Birkner verweist in seiner Rede darauf, dass man dem Antisemitismus nur dann entgegenstehen könne, wenn der Staat in voller Stärke auftrete. Mit Blick auf die Politiker, die Opfer rechter Hetze wurden, sagt Birkner, dass die politische und demokratische Situation des Landes angegriffen werde.

Für die Sozialdemokraten darüber hinaus auch Anlass, sich mit einem besseren Schutz der Ehrenamtlichen zu befassen. Innenminister Boris Pistorius ( SPD) bezog Stellung: „Die Gesellschaft als solche wird angegriffen.“ Deswegen müsse der Hass im Internet besser bekämpft werden. Pistorius stellte sich dabei aber noch einmal gegen eine Klarnamen-Pflicht etwa in sozialen Netzwerken, forderte aber erneut, dass die Nutzer zurückverfolgt werden können.

Von Mandy Sarti