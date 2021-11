Duderstadt

Der Ärztin Carola Javid-Kistel aus Duderstadt (Landkreis Göttingen) droht nach eigenen Angaben wegen ihrer Aktivitäten gegen Schutzimpfungen und sonstige Anti-Corona-Maßnahmen das Ruhen und gegebenenfalls auch der Entzug der Approbation. Sie habe in dieser Woche ein entsprechendes Schreiben des Niedersächsischen Zweckverbandes zur Approbationserteilung erhalten, teilte die Betreiberin einer Privatarztpraxis für Homöopathie in einem Internet-Video mit. Die 55-Jährige engagiert sich seit langem in der Corona-Leugner-Szene und tritt auch immer wieder bei Demonstrationen als Rednerin auf. Erst vor eineinhalb Wochen bezeichnete sie auf einer Kundgebung in Fulda die Corona-Schutzimpfungen als „Giftspritzen“ und „größten Völkermord aller Zeiten“.

Nach Angaben der Duderstädter Medizinerin geht es in dem Schreiben des Zweckverbandes zur Approbationserteilung um ihre „Anhörung zum beabsichtigten Anordnen des Ruhens der Approbation als Ärztin“. Der Zweckverband habe ihr eine Anhörungsfrist bis zum 15. Dezember eingeräumt. Sollte ihr die Approbation entzogen werden, werde sie dagegen klagen, kündigte Javid-Kistel an. Seitens des niedersächsischen Sozialministerium gab es noch keine Bestätigung, dass ein entsprechendes berufsrechtliches Verfahren eingeleitet wurde. Eine entsprechende Anfrage blieb bis zum Mittwochabend unbeantwortet.

Strafrechtliches Verfahren anhängig

Gegen die 55-Jährige ist auch ein strafrechtliches Verfahren anhängig. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat kürzlich zwei Anklagen wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse gegen sie erhoben. Die Anklagebehörde wirft ihr zum einen vor, als Ärztin zwei Impfunfähigkeitsbescheinigungen für zwei Kinder im Alter von einem Jahr beziehungsweise fünf Jahren ausgestellt zu haben. Die Ärztin habe darin ausgeführt, dass die Kinder strikt von allen von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlenen oder geforderten Schutzimpfungen dauerhaft freizustellen seien, da das jeweilige Kind ohne Gefahr für sein Leben oder seine Gesundheit nicht geimpft werden könne und dürfe.

Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft der Ärztin vor, zwischen April 2020 bis März 2021 insgesamt 16 jeweils gleich lautende Atteste zur Vorlage bei Polizei, Behörden oder Gesundheitsamt ausgestellt zu haben. Darin werde den jeweiligen Personen bescheinigt, dass diese aufgrund gesundheitlicher Probleme aus ärztlicher Sicht vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit seien. Der Anklage zufolge soll die Medizinerin gewusst haben, dass sämtliche Personen keine gesundheitlichen Einschränkungen hatten, die eine entsprechende Befreiung von der Maskenpflicht rechtfertigen könnten.

„Das Liebe und das Gute werden siegen“

Die Ärztin sieht sich indes in ihrem Kampf gegen Impfungen und andere Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie offenbar im Einklang mit dem kompletten Universum: „Das Liebe und das Gute werden siegen, alles andere wäre eine Bankrotterklärung des Universums“, sagt sie in ihrem Video.

In ihrem privaten Bereich ist sie mit ihrer Haltung allerdings offenbar nicht überall durchgedrungen. Ende August gab die 55-Jährige in einem ebenfalls über das Internet verbreiteten Video bekannt, dass sich einer ihrer Söhne habe impfen lassen. Javid-Kistel zeigte sich darin völlig entsetzt darüber, dass der „völlig impffrei“ aufgewachsene 19-Jährige nun eine „experimentelle Injektion“ erhalten und damit an einem „Massenexperiment“ zum „Völkermord“ teilgenommen habe. Dem Sohn sei offenbar nicht bewusst gewesen, dass er sich damit „in Lebensgefahr“ befinde und „über kurz oder lang schwer erkranken“ werde. Sie werde ihn nun „entgiften lassen“ und „alles versuchen, um mein Kind zu retten“. Die Corona-Schutzimpfungen seien „das weltweit größte Verbrechen“, das derzeit passiere.

Die Ärztin war im Zusammenhang mit Demonstrationen von Corona-Leugnern in Hannover ins Visier der Strafverfolger geraten. Dort hatten diverse Teilnehmer ein von ihrer Praxis ausgestelltes Attest vorgelegt, wonach sie aus gesundheitlichen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bestand der Verdacht, dass es sich um Blanko-Atteste handelte. Im Zuge der Ermittlungen wurden im Januar auch die Praxisräume der bekennenden Impfgegnerin durchsucht. Die Ärztin legte gegen die Durchsuchung Beschwerde ein, das Landgericht Göttingen wies diese allerdings als unbegründet zurück.

Von Heidi Niemann