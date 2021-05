Hannover

Das ist doch mal eine positive Botschaft: „Bis Anfang/Mitte August 2021 kann die erwachsene Bevölkerung (ab 18 Jahren) vollständig geimpft sein.“ So steht es in der aktuellen Ausgabe des Niedersächsischen Ärzteblattes geschrieben. Voraussetzung sei aber, dass die Arztpraxen in die Impfkampagne gegen das Coronavirus miteinbezogen werden.

Ohne die niedergelassenen Ärzte wäre das Ziel der vollständigen Impfung frühestens Weihnachten erreicht. Das geht aus einer Berechnung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) hervor. Voraussetzung sei aber, dass die Zahl der Impfdosen kontinuierlich steige. Ab Anfang Juli seien den Ärzten neun Millionen Dosen pro Woche angekündigt.

Noch Mangel an Impfstoffen

Thomas Spieker, Sprecher der Ärztekammer Niedersachsen, bleibt skeptisch: „Wir haben immer noch eine Mangelsituation bei den Impfstoffen.“ Er kritisiert, dass Ankündigungen von der Aufhebung der Impfpriorisierung gemacht werden, ohne die Konsequenzen zu bedenken. „Solche Ankündigungen verlagern die Verantwortung auf die Arztpraxen, die schon jetzt hoch belastet sind.“ Schon bald soll sich die Zahl der Impfdosen von durchschnittlich 20 bis 30 pro Woche und Praxis vervierfachen.

Das bedeutet eine enorme Steigerung des Organisationsaufwandes und erhebliche Belastung des Personals. Derzeit kämpfen die Ärzte hingegen mit der kurzfristig schwankenden Zahl der bestellten Vakzine. Schon jetzt warnt die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit dem Ausstieg von Ärzten aus der Impfkampagne.

Von Thomas Nagel