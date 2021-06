Hannover

Der Impfstoffmangel ebbt nicht ab: Zwar sind die Lieferungen inzwischen deutlich umfangreicher als noch zu Beginn der Kampagne, aber die gelieferten Dosen genügen noch immer nicht, um allen Menschen ein Impfangebot machen zu können. Am Montag soll nun die Priorisierung wegfallen, viele Ärztinnen und Ärzte in Niedersachsen fürchten, dem Druck dann nicht mehr standhalten zu können und drohen mit dem Ausstieg aus der Impfkampagne.

„Dem Ansturm können viele Ärzte nicht gerecht werden“

„Viele von ihnen sehen keinen Lichtblick, wann es endlich wirklich mehr Impfstoff gibt“, sagt Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), im Gespräch mit der NP. Zudem sei die Angst vor dem 7. Juni, dem Tag, an dem die Priorisierung aufgehoben werden soll, groß.

Hinzu komme, dass künftig auch Kinder und Jugendliche eine Immunisierung erhalten sollen. „Dem Ansturm können viele Ärzte nicht gerecht werden, sie arbeiten noch immer die Priorisierungsgruppe drei ab.“ Wie groß der Anteil an Medizinerinnen und Medizinern ist, die tatsächlich aus der Kampagne aussteigen, könne er nicht beziffern. Sie würden einfach keinen Impfstoff mehr bestellen.

Große Lieferschwierigkeiten bei Impfstoffen

Die Unsicherheiten der Liefermengen bestimmen den Alltag in den Praxen. Zwar sollen sich die Dosen im Juni deutlich erhöhen, dennoch gibt es andauernde Schwierigkeiten. Erst in dieser Woche wurden die Lieferungen immer wieder korrigiert. Eigentlich sollten in den Praxen 320.000 Dosen Biontech und Pfizer ankommen – zwischenzeitlich wurde der Wert um fast 100.000 Dosen nach unten korrigiert. Am Ende kamen in Niedersachsen 290.000 Dosen an.

Auch der Impfstoff von Johnson&Johnson macht Probleme: Die 72.000 Dosen sollten ursprünglich am Montag eintreffen, dann wurde die Lieferung auf Mittwoch verschoben. Am Dienstag stellte sich heraus, dass das Vakzin erst Donnerstag oder Freitag eintreffen werde. „So können die Ärztinnen und Ärzte nicht planen. Dass sie in dieser angespannten Situation drohen, auszusteigen, ist nachvollziehbar“, sagt Detlef Haffke.

Arzt aus Hannover nimmt vorerst keine Menschen mehr auf

Der hannoversche Allgemeinmediziner Matthias Berndt vom Hausärzteverband Niedersachsen ist seit April Teil der Impfkampagne, auch er kennt diese Schwierigkeiten. Er kann sich vor Nachfragen kaum noch retten, Matthias Berndt und sein Team haben daher vorübergehend die Reißleine gezogen. „Aufgrund von etwa 3000 Anmeldungen ist unsere Warteliste und Nachrückerliste bis Ende Juni für Neuaufnahmen geschlossen“, teilt die Praxis mit.

Voraussichtlich ab Ende Juni sei eine Online-Buchungsmöglichkeit für Impftermine geplant. Auch Zweitimpfungen aus dem Impfzentrum oder von Betriebsärzten lehnt die Praxis in der Voßstraße ab.

Dass die Impfpriorisierung am 7. Juni aufgehoben wird, obwohl in den ersten drei Prio-Gruppen noch immer nicht alle Personen geimpft worden sind, hält der Arzt offensichtlich für einen Fehler. Berndt und sein Praxisteam sehen darin politisches Wahlkampfkalkül. Denn, so teilt er mit: „Leider muss man feststellen, dass weiterhin – trotz aller Versprechen – nicht im ausreichenden Maße Impfstoffe in die Hausarztpraxen geliefert werden.“

Von Mandy Sarti und Britta Lüers