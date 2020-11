Ärzte als Corona-Leugner: Kammer in Schleswig-Holstein kündigt Konsequenzen an

Lübeck/Kiel

In den vergangenen Monaten seien vermehrt Beschwerden in diesem Zusammenhang festgestellt worden, die Anzahl soll sich im zweistelligen Bereich bewegen. „Es sind sehr wenige Kollegen, die aber sehr laut sind in den Sozialen Medien“, sagt Kammerpräsident Henrik Herrmann. Aus diesem Grund lud die Kammer nun zu einem Spitzengespräch nach Bad Segeberg ein, um einen Plan zu entwickeln, wie mit Skeptikern und Leugnern in den eigenen Reihen umgegangen werden soll.

Spitzentreffen in Bad Segeberg

Neben Ärztekammerpräsident Herrmann waren Monika Schliffke (Vorstandsvorsitzende KVSH), Thomas Maurer (Hausärzteverband) sowie der Virologe Helmut Fickenscher ( CAU Kiel) und der Infektiologe Jan Rupp ( Uni Lübeck) dabei. Das Ergebnis: Gesprächsbereite Skeptiker sollen durch wissenschaftliche Argumente überzeugt werden. „Wir dürfen nicht müde werden, Fehlinformationen durch Evidenz zu entkräften“, mahnt Herrmann. Bei Corona-Leugnern soll in bestimmten Fällen eine berufsrechtliche Prüfung stattfinden, bei tatsächlichen Verstößen sollen diese von der Kammer geahndet werden, sobald ihr konkrete Sachverhalte mitgeteilt werden.

Verfahren kann zwei Jahre lang dauern

Von der juristischen Bewertung ohne berufsrechtliche Relevanz bis hin zu einer Klage vor dem Berufsgericht variiert die Verfahrensdauer laut Kammer dabei von Fall zu Fall stark und kann von vier bis sechs Wochen bis zu zwei Jahren dauern. Nach Kammerangaben würden sich geschätzt 98 Prozent der rund 18 000 Ärzte im Land aus medizinischer und wissenschaftlicher Sicht vollkommen korrekt verhalten.

Ärzte fallen Kollegen in den Rücken

„Ärzte sind freie Bürger wie Sie und ich. Sie dürfen daher ihre Meinung frei äußern und vertreten“, sagt Herrmann. „Im Patientenkontakt in der Praxis wie im Krankenhaus hat die persönliche Meinung allerdings nichts verloren. Hier muss das ärztliche Handeln auf wissenschaftliche Erfahrung gestützt sein“, sagt Herrmann. Die Verknüpfung von persönlicher Anschauung und ärztlicher Tätigkeit könne gefährlich sein. Denn einzelne Ärzte würden nicht nur aktiv dazu beitragen, die Bevölkerung zu verunsichern, sondern könnten mit Falschaussagen auch die Gesundheit von Menschen aufs Spiel setzen. „Diese Handvoll Ärzte fällt zudem denjenigen Kollegen in den Rücken, die täglich im direkten Patientenkontakt versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten und das Schlimmste zu verhindern“, betont Herrmann.

So läuft ein Prüfverfahren der Landesärztekammer Die Prüfverfahren der Landesärztekammer Schleswig-Holstein sind klar strukturiert. Am Anfang steht immer ein Verdacht oder eine Beschwerde, dass ein Arzt gegen Berufsrecht verstößt, seine Patienten nicht richtig behandelt. Diese Beschwerde muss an die Ärztekammer herangetragen werden – sonst kann sie nicht ermitteln. Liegt eine Beschwerde vor, wird der betroffene Arzt mit den Vorwürfen konfrontiert und bekommt die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Dann entscheidet der Vorstand: Liegt ein begründeter Verdacht vor, ermittelt eine unabhängige Person im Auftrag der Ärztekammer weiter und gibt anschließend eine Empfehlung ab, ob der Arzt gegen Berufsrecht verstoßen hat oder nicht. Danach muss der Vorstand wieder entscheiden: Wird eine Geldstrafe fällig? Sollte ein Berufsgerichtsverfahren folgen? Oder wird das Verfahren eingestellt? Ein Berufsverbot kann die Landesärztekammer nicht aussprechen. Allerdings kann sie die Approbationsbehörde informieren, wenn sie von der besonderen Schwere der Tat überzeugt ist. Die Approbationsbehörde wiederum hat das Recht, die Zulassung eines Arztes ruhen zu lassen oder ganz zu entziehen. Pro Jahr leitet die Landesärztekammer etwa 1000 Prüfverfahren ein. Zwischen 100 und 200 dieser berufsrechtlichen Verfahren münden in eine Geldstrafe oder ein Berufsgerichtsverfahren.

Kieler Arzt „impft“ aus der Ferne

Eine Klage vor dem Berufsgericht und ein möglicher Verlust der Approbation ist dabei aber nur das letzte Mittel. Zunächst will die Kammer den Dialog suchen. Zuletzt hatte der Fall eines Kieler Arztes, der „geistige“ Corona-Impfungen aus der Ferne durchführt, für Aufsehen gesorgt. Der Mediziner behandelte Patienten für 20 Euro in bar – angeblich soll er auf die gleiche Art und Weise auch gegen Masern impfen. Die Ärztekammer leitete daraufhin ein Prüfverfahren ein.

Von Jan Wulf