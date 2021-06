Ärger über Corona-Verordnung des Landes ebbt nicht ab

Hannover

Bereits zu Beginn der Woche wurden auf den Fluren des Landtages hinter vorgehaltener Hand Wetten abgeschlossen, wie lange es dauern würde, bis die neue Corona-Verordnung des Landes zum ersten Mal geändert werden müsste. Zwei Tage nach Inkrafttreten wird das Regelwerk nun überarbeitet, die Änderungen sollen ab Donnerstag gelten. Der Ärger darüber ist groß.

Konkret soll in Clubs und Bars bei einer Inzidenz unter 35 die Maskenpflicht gelten. Diese hatte die Landesregierung in ihrer ersten Veröffentlichung vergessen – bei privaten Feiern galt sie hingegen. Bürgerinnen und Bürger hatten die Landesregierung auf diesen Missstand hingewiesen. Auch bei den Freibädern, der Beherbergung und dem Gruppensport im Freien muss nachgesteuert werden.

Regierungssprecherin Anke Pörksen machte am Mittwoch in Hannover deutlich: „Es geschehen Fehler und dann muss nachgesteuert werden.“ Die Pandemie verlange ein Tempo, das es in normalen Zeiten so nie geben würde.

Kommunen und Opposition kritisieren rot-schwarze Landesregierung

Doch die Kritik am Vorgehen des Landes hat nur bedingt etwas mit deren Änderungen zu tun, vielmehr wird sie dadurch lediglich verschärft. Denn bereits die Veröffentlichung am späten Sonntagabend hat für Unmut gesorgt. Kaum Zeit für die Umsetzung, lautete das scharfe Urteil der Kommunen und Landkreise, zudem sei das Regelwerk weiterhin zu kompliziert.

Meta Janssen-Kucz, sozialpolitische Sprecherin der Grünen, bezeichnet die Nachbesserungen als „Flickschusterei“. „Was gerade geschieht, grenzt an Dilettantismus. So kann niemand arbeiten.“ Sie ist überzeugt, dass es dringend andere Abläufe brauche, denn auch durch die Reparaturen würde die Verordnung nicht besser. „Es gibt so einfach keine Rechtssicherheit.“

Auch FDP-Chef Stefan Birkner zeigt sich aufgebracht: „Dass die Verordnung, die erst seit zwei Tagen in Kraft ist, nun schon wieder in zahlreichen Punkten geändert wird, zeigt, wie schludrig und konzeptlos die Corona-Politik hier in Niedersachsen umgesetzt wird.“ Bürgerinnen und Bürger, Kulturschaffende und Unternehmen hätten ein Recht auf eine verantwortungsvolle Politik. „Schnellschüsse in letzter Minute und Wankelmütigkeit werden der Bewältigung dieser Krise nicht gerecht.“

Am Wochenende wurde die Verordnung bis zuletzt bearbeitet, immer wieder fanden Diskussionsrunden statt, um die Regeln anzupassen und sie, wie Anke Pörsen betont, in ein Gleichgewicht zu bringen. Das scheint offenbar aber nicht gelungen zu sein. Sowohl aus der SPD als auch aus der CDU ist zu vernehmen, dass man nicht glücklich über die Entwicklung sei. Wie man den Umstand verändern könne, wisse man aber nicht. Daneben wird darauf verwiesen, dass durch den Stufenplan nun endlich eine langfristige Perspektive festgeschrieben wird.

Neue Regeln für Inzidenz unter zehn?

Doch so leicht scheint es nicht zu sein, zwar sind die Inzidenzen unter 100, unter 50 und unter 35 in der Verordnung geregelt, bisher gibt es aber noch keinen absoluten Plan für die Inzidenz unter zehn. Dabei sinkt der Wert landesweit weiter, Uelzen, Cuxhaven, Harbug und Friesland unterschreiten ihn bereits. In der aktuellen Verordnung wird in der Vorbemerkung darauf verwiesen, dass diese Lockerungsstufe angesichts der unsicheren Inzidenzentwicklung noch nicht eingearbeitet wurde. Eigentlich sieht der Stufenplan nämlich vor, dass bei einer so niedrigen Zahl an Neuinfektionen ein Großteil der Beschränkungen wegfällt.

Regierungssprecheirn Anke Pörksen machte deutlich, dass jetzt darüber nachgedacht werde, was geschehe, wenn der Landesinzidenzwert unter zehn liege. „Wir können nicht das ganze Land in Geiselhaft nehmen.“ Was das konkret bedeutet, ist allerdings unklar. Die Landesregierung wolle aber verstärkt über die Kontaktbeschränkungen diskutieren. „Da ist Druck auf dem Kessel.“ Denn während weitreichend gelockert wird, sind laut Stufenplan weiterhin nur Zusammenkünfte von zehn Personen aus maximal drei Haushalten zulässig.

