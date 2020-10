Hannover

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auch in Niedersachsen deutlich an. Im Vergleich zum Vortag waren am Freitag 249 Menschen neu an Covid-19 erkrankt. Eine Sprecherin des Sozialministeriums nannte die Entwicklung „beunruhigend“. Besonders bezeichnend ist in Niedersachsen der Ort der Infektion – die häufigste Ursachen für eine Erkrankung seien private Feiern. Umso nötiger sei es deswegen, dass die Feiern mit der kommenden Verordnung neu geregelt werden, sagte die Sprecherin. Doch leicht scheint die Einigung zwischen den Regierungsfraktionen nicht zu sein – offenbar besteht zwischen CDU und SPD Uneinigkeit bei der Obergrenze für privaten Feste.

CDU-Chef Dirk Toepffer sagte am Freitag in Hannover: „Das Virus ist und bleibt gefährlich. Ich wüsste nicht, warum wir zwischen drinnen draußen unterscheiden sollten.“

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hatte am Donnerstag allerdings noch angekündigt, dass für private Feiern draußen anderen Regeln gelten als drinnen. Konkret sieht der Entwurf derzeit vor, dass bei Feiern in der Wohnung oder dem Haus maximal 25 Gäste erlaubt sind. Für Feste im Freien gilt demnach die Obergrenze von 50.

Entwurf derzeit noch in der Abstimmung

„Wir werden sehen, welche Regel für drinnen und draußen greifen wird“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag. Derzeit befinde sich der Entwurf noch in der Abstimmung. Mit Blick auf das Infektionsrisiko machte sie aber deutlich: „Feiern im Freien sind deutlich sicherer.“ Witterungsbedingt werde es in den kommenden Wochen in der Praxis aber vermutlich ohnehin seltener zu solchen Festen kommen.

Mit der neuen Verordnung beschränkt die rot-schwarze Landesregierung erstmals den privaten Raum des Bürgers. Die Regel greift dabei nicht nur für Feste, sondern für alle Treffen in den eigenen vier Wänden.

Von Mandy Sarti