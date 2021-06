Änderung des Hochschulgesetzes: Mehr Handlungsfreiheit für die Unis?

Hannover

Niedersachsens Hochschulen sollen unabhängiger werden. Die Landesregierung will dafür das Hochschulgesetz ändern. Einen entsprechenden Entwurf hat Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Dienstag in Hannover vorgestellt.

„Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie und der abrupten Einführung der überwiegend digitalen Lehre haben die Hochschulen in Niedersachsen Bemerkenswertes geleistet. Mit der Novelle soll die differenzierte Hochschulautonomie gestärkt, länderübergreifende Vereinbarungen in Landesrecht umgesetzt und Erfahrungen aus der Pandemie im Niedersächsischen Hochschulgesetz berücksichtigt werden.“ Das Land will hierfür die Hochschulbefugnisse erweitern, damit die Entscheidungen an den Standort angepasst getroffen werden können.

„Genieklausel“ für Professoren

Die Novellierung sieht mehrere Änderungen vor. Unter anderem soll das Berufungsrecht so verändert werden, dass die Hochschulen mehr Entscheidungsspielraum haben. Bisher lag die abschließende Kontrolle beim Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Zudem soll eine sogenannte „Genieklausel“ eingefügt werden, sie macht es den Hochschulen möglich, Professorinnen und Professoren ohne Ausschreibungsverfahren an die Unis zu holen. Entscheidend dafür ist ein Gutachten.

Der Gesetzentwurf schlägt daneben mehr Spielraum bei der Zusammensetzung des Senates und der Präsidien vor. Darüber hinaus sollen die Vereinbarungen, die während der Pandemie getroffen wurden, in dem Gesetz umgesetzt werden.

Opposition übt Kritik

Wenngleich das Ziel der Landesregierung ist, den Hochschulen mehr Freiheiten zu geben, sehen die Grünen in der Novellierung vor allem einen Verlust der Demokratie an den Universitäten. „Die Autonomie der Hochschulen kann nicht verkürzt nur die Autonomie der Präsidien bedeuten. Alle Interessensgruppen in den Hochschulen müssen angemessen demokratisch beteiligt bleiben“, ist Eva Viehoff, hochschulpolitische Sprecherin der Fraktion, überzeugt.

Zudem wirft die Grüne der Landesregierung vor, wenig von den Studierenden zu halten. Denn durch die Gesetzesänderung sollen sie künftig nicht mehr im Präsidium vertreten sein, das sei „ein Rückschritt in autoritäre Strukturen“.

Lars Alt, hochschulpolitischer Sprecher der FDP, findet ebenfalls keine lobenden Worte für das Gesetz: „Mit der Vorlage der Novelle des Niedersächsischen Hochschulgesetzes verdient sich Minister Thümler allenfalls ein Fleiß-Sternchen. Gravierende Verbesserungen in Forschung und Lehre stehen mit der Novelle nicht ins Haus.“ Er kritisiert auch die fehlende Bereitschaft des Ministers, sich für Tests und Impfungen der Studierenden einzusetzen.

Von Mandy Sarti