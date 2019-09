Melle

Ein achtjähriger Junge ist in Melle im Landkreis Osnabrück bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das Kind habe an einer Haltestelle auf den Schulbus gewartet, als es plötzlich auf die Straße gelaufen sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei wurde der Jungen von einem Auto erfasst. Dem 39 Jahre alten Autofahrer sei offensichtlich durch einen anderen Wagen die Sicht genommen worden, so dass er nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte.

Trotz schneller Hilfe der Rettungskräfte starb der Junge noch an der Unfallstelle. Kinder, die den Unfall mitbekamen, wurden im Anschluss von Schulpsychologen betreut.

Von RND/dpa