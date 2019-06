Groß Ippener

Ein eskalierter Streit zwischen zwei sich trennenden Eheleuten und deren Angehörigen hat im Landkreis Oldenburg mehrere Verletzte gefordert. Schlaggegenstände und Pfefferspray waren dabei im Einsatz, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Acht Menschen wurden nach der Auseinandersetzung in Groß Ippener am Mittwochabend medizinisch behandelt. Darunter sei auch ein neunjähriges Mädchen gewesen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

„Auf der einen Seite standen sich die 40-jährige Noch-Ehefrau mit ihren Eltern, auf der anderen Seite der 43-jährige Noch-Ehemann mit vier Angehörigen gegenüber“, sagte der Sprecher. Die Beteiligten seien zur Behandlung in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht worden. Fünf Rettungswagen und ein Notarztwagen waren im Einsatz. Auch die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Von RND/lni