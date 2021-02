Abu Walaa: Der „Scheich von Hildesheim“ ist jetzt ein Terrorist

Celle

Früher war er der „Mann ohne Gesicht“. Für seine Video-Botschaften ließ sich Ahmad Abdulaziz Abdullah A. alias Abu Walaa stets von hinten filmen. Seine Auftritte inkognito sind inzwischen Geschichte: Nach 245 Verhandlungstagen im Oberlandesgericht Celle kennt die Welt den 37-jährigen Iraker. Der mystische Zauber um den selbst ernannten „Scheich von Hildesheim“, der für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) Kämpfer rekrutierte, radikalisierte und sie nach Syrien und in den Irak schickte, ist verflogen. Seit Mittwoch ist die einstige Lichtgestalt der deutschen Salafisten-Szene ein verurteilter islamistischer Terrorist. Zehneinhalb Jahre Haft verhängte der Staatsschutzsenat gegen Abu Walaa. Drei Mitangeklagte erhielten ebenfalls mehrjährige Gefängnisstrafen.

Dreh- und Angelpunkt seines Tuns war zwischen Frühjahr 2014 und Herbst 2016 die Moschee des Deutschsprachigen Islamkreises (DIK) in Hildesheim. Sie ist seit fast vier Jahren geschlossen, der Verein verboten. Die Verurteilung von Abu Walaa wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Terrorismusfinanzierung bedeutet für Hildesheim ein Schlussstrich unter dem Kapitel als einstige Hochburg des Terrors

Dicht: Die inzwischen geschlossene Moschee des Deutschsprachigen Islamkreises in Hildesheim. Quelle: Heidrich

Abu Walaa war der Repräsentant des IS in Deutschland, so der Vorsitzende des Staatsschutzsenats, Frank Rosenow. Und als solcher habe der Hassprediger auch gehandelt: Er sei eine Führungsperson mit direktem Kontakt zum IS gewesen. Der 37-Jährige habe seinen Einfluss in dessen Herrschaftsgebiet geltend gemacht.

Auch Frauen und Kinder ins Terror-Kalifat

Abu Walaa und seine Mitangeklagten Hassan C. (55), Boban S. (41) und Mahmoud O. (32) hatten junge Menschen indoktriniert und in den IS geschickt. Nicht nur junge Männer zogen als Dschihadisten in den Kampf. Das Netzwerk organisierte auch die Ausreise von Frauen und Kindern ins Terror-Kalifat.

Während in Hildesheim die Radikalisierung junger Menschen in der DIK-Moschee und speziell in Seminaren von Abu Walaa stattfand, bereiteten in Duisburg Hasan C. im Hinterzimmer seines Reisebüros und Boban S. in einer Madrasa (private Koran-Schule) in seiner Wohnung in Dortmund die Schüler auf den IS vor. Der Deutsch-Serbe war laut Rosenow „eine zentrale Person der IS-affinen islamistisch-jihadistischen Szene in Nordrhein-Westfalen“.

Zwillinge sprengen sich in die Luft

Zu denen, die der Deutsch-Serbe in den Heiligen Krieg schickte, gehörten auch Kevin und Mark K. Die Zwillingsbrüder aus Castrop-Rauxel sprengten sich im Irak in die Luft. Nach Medienberichten rissen sie insgesamt mehr als 150 Soldaten mit in den Tod.

Boban S., der zeitweise auch Anis Amri, den Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, in seiner Wohnung beherbergte, wurde in Celle zu acht Jahren Haft verurteilt. Der Türke Hasan C. zu sechseinhalb Jahren.

Verurteilt: Sechseinhalb Jahre lautete das Urteil gegen Hasan C. Quelle: dpa

Mahmoud O., der zum Dunstkreis von Abu Walaa in der Hildesheimer Moschee gehörte, erhielt vier Jahre und zwei Wochen Haft. Er war bereits Mitte Dezember aus der U-Haft entlassen worden. Wie die anderen Angeklagten saß er bereits seit November 2016 im Gefängnis und hatte seine Strafe schon vor dem Urteil verbüßt.

Hier spielte sich alles ab: Die ehemalige DIK-Moschee an der Martin-Luther-Straße in Hildesheim. Quelle: Heidrich

Der fünfte Angeklagte Ahmed F.Y. (30) war bereits vor knapp einem Jahr unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu drei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Kameruner hatte als einziger ein Geständnis abgelegt.

Der Prozess gegen Abu Walaa und seine Helfer hat deutsche Justizgeschichte geschrieben. Er dauerte so lange wie bislang kein anderes Verfahren gegen Islamisten in der Bundesrepublik. Dreieinhalb Jahre tagte der Staatsschutzsenat an 245 Tagen. Weit über 100 Zeugen waren gehört worden – der umstrittene Kronzeuge Anil O. allein an 20 Tagen.

Umstrittener Kronzeuge

Der 26-Jährige, der selbst im IS war und zurückgekehrt ist, packte aus, belastete Abu Walaa und die Mitangeklagten schwer, bezeichnete die Moschee in Hildesheim als „Mini-IS-Version“. Das Gericht glaubte O. Es habe eine „frappierende Übereinstimmung“ zwischen seinen Aussagen und denen weiterer Zeugen gegeben.

Auch die Angaben von „Murat“, dem V-Mann des Landeskriminalamts von NRW, deckten sich mit den Schilderungen von Anil O. Spitzel „Murat“, der als VP 01 (VP = Vertrauensperson) durch den Prozess geisterte, musste allerdings nie vor Gericht erscheinen, weil er dafür keine Genehmigung vom zuständigen Innenminister in NRW bekommen hatte. Seine Erkenntnisse wurden mithilfe von Polizeibeamten in den Prozess eingebracht.

Verkündete das Urteil: Der Vorsitzende des Staatsschutzsenats Celle, Frank Rosenow. Quelle: dpa

Die Verteidigung hatte dem Senat vorgeworfen, es habe sich um einen „Schauprozess“ gehandelt, bei dem das Urteil schon vorher feststand. Das wies Rosenow zurück. Solche Klischees seien der Nährboden für Radikalisierung. „Hier sind keine Urteile gegen Muslime gesprochen worden“, so Rosenow. Vielmehr gehe es darum, friedliebende Menschen aller Religionen und Anschauungen zu schützen.

Verteidigung geht in Revision

Der Anwalt von Abu Walaa, Peter Krieger, kündigte Revision an: „Ich halte dieses Urteil für falsch“, sagte er der NP. Es gehe nicht darum, dass sein Mandant „ein halbes Jahr zuviel bekommen“ habe: „Dieses Urteil ist grundlegend falsch und ich werde versuchen, es zu revidieren.“

Kündigt Revision an: Peter Krieger, der Anwalt von Abu Walaa. Quelle: Mahrholz

Auch Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza äußerte sich nach dem Urteil: „Unsere Gesellschaft muss wehrhaft sein gegen Extremismus und Terrorismus. Und wehrhaft zu sein bedeutet, dass auf eine Tat auch eine Sanktion folgen muss. Das hat das Oberlandesgericht Celle mit seinem Urteilsspruch gezeigt.“

Celle braucht neues Hochsicherheitsgebäude

Eine weitere wichtige Erkenntnis aus dem Mammut-Verfahren sei, dass der Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts in Celle nur bedingt für derartige Prozesse geeignet ist. Sie sei froh, dass die Landesregierung die Entscheidung getroffen habe, in Celle für die Justiz ein neues Hochsicherheitsgebäude zu bauen. „Der Grundstückskaufvertrag soll alsbald unterzeichnet werden“, so die Ministerin.

Von Britta Mahrholz