Der Kreis Vechta in Niedersachsen ist vom RKI als Corona-Risikogebiet eingestuft. Einige Berliner Bezirke sind das auch – was zur Folge hat, dass Einreisende von dort in Schleswig-Holstein in Quarantäne müssen. Solche Auflagen für Berliner gibt es in Mecklenburg-Vorpommern derzeit nicht, wohl aber für Reisende aus Vechta. Ein Überblick der unterschiedlichen Landesregelungen im Norden.