ADAC warnt: Hier lauern an Himmelfahrt die Staufallen

Hannover

Auch, wenn nichts normal ist in diesem Jahr, könnte es am kommenden Feiertagswochenende teilweise wieder etwas vollere Straßen geben – die aktuellen Lockerungen für Reisen innerhalb Niedersachsens und Fahrten in die Modellkommunen in Schleswig-Holstein machen es möglich. Viele werden die freien Tage für Fahrten an die See, die Seen oder in den Harz nutzen, ob mit Auto oder Camper.

Bereits am Mittwochnachmittag starten die ersten Familien in das freie Wochenende, die Pendler kommen hinzu. Der Rückreiseverkehr läuft dann ab Sonntagmittag und kann bis in die Abendstunden hinein für Behinderungen sorgen. Autofahrer müssen übrigens damit rechnen, am Feiertag und auch am Sonntag auf Lkw zu treffen. Das sonst übliche Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw ist während der Corona-Krise aufgehoben.

Gebremst werden die Kurzurlauber dabei vor allem durch die Baustellen auf der A 7. Auf der wichtigen Nord-Süd-Verbindung wird auch in diesem Jahr vielerorts gebaut, und weil dabei meist Fahrspuren wegfallen, bleiben Behinderungen nicht aus.

Engpässe gibt es außerdem in den Großräumen Bremen und Hamburg sowie in den Bereichen der folgenden Baustellen:

– A1 Bremen – Osnabrück zwischen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen, zwischen Dreieck Stuhr und Groß Ippener Dauerbaustelle, geänderte Verkehrsführung im Baustellenbereich

– A1 Osnabrück – Bremen zwischen Holdorf und Lohne/Dinklage

– A7 Hamburg – Hannover zwischen Bispingen und Soltau-Ost in beiden Richtungen

– A7 Hannover – Kassel zwischen Laatzen und Hildesheim-Drispenstedt in beiden Richtungen, zwischen Hildesheim und Bockenem in beiden Richtungen

– A7 Hannover – Kassel zwischen Seesen/Harz und Echte in beiden Richtungen, zwischen Hann. Münden-Hedemünden und Hann. Münden/Lutterberg in beiden Richtungen

– A369, B4 Vienenburg - Bad Harzburg zwischen Harlingerode und Westerode in beiden Richtungen

Von NP