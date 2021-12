ADAC gibt Entwarnung: Im Norden kein Stauchaos erwartet

Hannover

Der ADAC rechnet in diesem Jahr nicht mit einem großen Verkehrschaos in Niedersachsen und Bremen an den Weihnachtsfeiertagen. „Es wird zwar mehr los sein als im vergangenen Jahr, wir sind aber weit weg von der Situation vor Corona“, sagte eine ADAC-Sprecherin. Durch die An- und Abreise während eines Urlaubs und Familienbesuche könne es besonders am 23. und am 27. Dezember zu vereinzelten Staus kommen. Betroffen sind dabei insbesondere die Bereiche der Baustellen auf der A1 zwischen Osnabrück und Bremen, auf der A7 südlich von Hannover und der A28 im Dreieck Leer. Außerdem könne es auch um die Großräume Bremen und Hamburg für Autofahrer und Autofahrerinnen länger dauern. Am Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen erwartet der ADAC dann eher eine ruhigere Verkehrslage.

Auch für die größeren Innenstädte in Niedersachsen gibt es Entwarnung. Denn durch die Corona-Verordnungen werden laut ADAC deutlich weniger Menschen zum Weihnachtsshopping in die Stadt fahren.

Von lni