Seit drei Jahren reiht sich auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen Baustelle an Baustelle. Grund: Die A7 wird auf einem knapp 30 Kilometer langen Abschnitt zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen von vier auf sechs Spuren verbreitert. Jetzt ist am südlichen Ende des Ausbauabschnitts ein weiteres fünf Kilometer langes Teilstück fertig geworden. Damit läuft nun der gesamte Verkehr zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Northeim-West über die neu ausgebaute Richtungsfahrbahn Hannover.

Um die seit Frühsommer 2017 laufenden Ausbauarbeiten bei laufendem Verkehr vornehmen zu können, wurde die Baustelle nach einer Art Schachbrett-Konzept eingerichtet. Die derzeit noch vier Fahrspuren werden jeweils auf einer Seite der Autobahn zusammengelegt, um auf der anderen Seite die dortige Richtungsfahrbahn ausbauen zu können. Damit sich die Verkehrsteilnehmer nicht über die gesamten 30 Kilometer durch Engstellen zwängen müssen, gibt es zwischendrin eine so genannte Beruhigungsstrecke.

Zwölf Kilometer halbseitig ausgebaut

Zu Beginn des Jahres lief der Verkehr noch komplett über die Richtungsfahrbahn Kassel, während auf der Richtungsfahrbahn Hannover gebaut wurde. Inzwischen sind einige Abschnitte in Richtung Norden fertig, so dass der Verkehr dorthin umgelegt wurde. Insgesamt seien jetzt zwölf Kilometer in Richtung Norden halbseitig ausgebaut, erläutert der Sprecher des Baukonsortiums Via Niedersachsen, Steffen Schütz.

Außer dem jetzt fertiggestellten Teilstück ist dies ein vier Kilometer langer Abschnitt, der sich nördlich der Anschlussstelle Northeim-Nord zwischen der Ortschaft Imbshausen und der Anschlussstelle Echte befindet. Am nördlichen Ende des Baustellenbereichs ist außerdem ein drei Kilometer langer Abschnitt zwischen der Ortschaft Ildehausen und der Anschlussstelle Seesen fertig.

Zwei weitere Teilstücke sollen 2020 fertig werden

Noch in diesem Jahr sollen zwei weitere Teilstücke der Richtungsfahrbahn Hannover fertig werden. Hierbei handele es sich um einen drei Kilometer langen Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen in Höhe der Ortschaften Oldenrode und Ildehausen sowie einen 1,5 Kilometer langen Abschnitt im Bereich der Anschlussstelle Echte, sagt Schütz. Insgesamt sind in diesem Jahr 23 Kilometer Autobahn im Bau.

In den Abschnitten, in denen die Richtungsfahrbahn Hannover fertig ausgebaut ist, laufen nun die Arbeiten auf der Gegenfahrbahn in Richtung Kassel. Bis der Verkehr sechsspurig über die A7 rollen kann, wird es indes noch einige Zeit dauern. Als Erstes sollen zwei Abschnitte am nördlichen und südlichen Ende der Ausbaustrecke fertiggestellt werden. Dies werde voraussichtlich Ende 2021 der Fall sein, sagt Via-Niedersachsen-Sprecher Schütz.

Archäologische Funde und Fledermäuse verzögern Ausbau

Ursprünglich war geplant gewesen, dass zu dem Termin der komplette Ausbau abgeschlossen sein sollte. Dieses Ziel mussten die Planer jedoch um ein Jahr auf Ende 2022 verschieben. Neben teilweise schwierigen Bodenverhältnissen brachten auch archäologische Funde aus der Jungsteinzeit, deren Bergung rund 80 Wochen dauerte, den Zeitplan durcheinander.

Außerdem kam eine Population von Wasserfledermäusen den Autobahnbauern in die Quere. Diese hatten eine der Autobahnbrücken im Bereich der Northeimer Kiesseen, die im Zuge der Verbreiterung abgerissen werden sollte, als Sommerquartier auserkoren. Deshalb musste für sie erst ein Ersatzquartier gebaut werden. Inzwischen hätten die Tiere das neue Quartier angenommen, sagt Schütz: „An der Fledermausfront ist Ruhe.“

Zwei Grünbrücken für Luchse

Auch für andere Tiere gibt es Spezialbauten: Unter den 37 Brücken, die derzeit im Bau sind, befinden sich auch zwei Grünbrücken. Eine dieser Brücken befindet sich in der Nähe von Hillerse zwischen den Anschlussstellen Northeim-West und Nörten-Hardenberg, die zweite Wildbrücke wird derzeit am Harzhorn, einem Waldgebiet zwischen Echte und Seesen, gebaut.

Zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen wird derzeit eine Grünbrücke für Wildtiere gebaut. Diese soll Wildkatzen, Luchsen und anderen Wildtieren das gefahrlose Überqueren der Autobahn ermöglichen. Quelle: Heidi Niemann

Das westlich der Autobahn liegende Waldstück ist ein geschichtsträchtiger Ort: 2008 wurde hier ein Schlachtfeld entdeckt, wo sich vor rund 1800 Jahren Germanen und Römer heftige Gefechte geliefert haben. Dass die Grünbrücke gerade dort gebaut wird, liegt aber vor allem daran, dass in dieser Gegend Wildkatzen leben. Die Wildbrücke soll es den geschützten Tieren ermöglichen, bei ihren Streifzügen gefahrlos die Autobahn zu queren.

Im Zuge der Autobahnverbreiterung müssen auch 37 Brücken neu gebaut werden, darunter auch diese Brücke nahe der Ortschaft Wiebrechtshausen nördlich von Northeim. Quelle: Heidi Niemann

Auch für die weitere Ausbreitung der Luchse könnte die Brücke hilfreich sein. In den vergangenen Jahren seien mehrfach Luchse zu Tode gekommen, als sie versuchten, die Autobahn zu queren, sagt der Koordinator des Harzer Luchsprojekts, Ole Anders. Fänden sie den Weg über die Brücke, könnten sie sich leichter weiter gen Westen ausbreiten und neue Lebensräume erobern.

