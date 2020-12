Hedemünden/Göttingen

Als Zollbeamte am Parkplatz Hackelberg an der Autobahn 7 im Kreis Göttingen am Donnerstagmorgen einen bulgarischen Transporter kontrollierten, stießen sie im Frachtraum auf zwei Welpen, ein hausgeschlachtetes Schwein und Beutel voller Innereien. Aus seuchenschutzrechtlichen Gründen wurden die lebenden Tiere und die Schlachterzeugnisse sichergestellt, teilt der Pressesprecher des Hauptzollamts Braunschweig, Andreas Löhde, mit.

Bei den beiden Hundewelpen handelte es sich um einen Rottweiler und einen Cane Corso. „Sie wurden jeweils sehr beengt in Boxen ohne Futter und Wasser auf der Ladefläche transportiert“, so Löhde. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten zwar Heimtierausweise für die Welpen vorlegen, jedoch bestanden bei den Beamten Zweifel an deren Echtheit. Das Veterinäramt Göttingen nahm die beiden Tiere zum Schutz der Allgemeinheit vor Tollwut in amtliche Quarantäne.

Anzeige

Der kleine Cane Corso ist nun in Quarantäne. Quelle: Zoll

Hausgeschlachtetes Schwein und Schaf lagen neben den Welpen

Auch die restliche Ladung stufte der Zoll als „seuchenschutzrechtlich problematisch“ ein: In dem ungekühlten Transporter fanden sich zudem noch ein ganzes geschlachtetes Schaf und diverse Schlachterzeugnisse schweinischen Ursprungs. Das Fleisch stammte augenscheinlich aus Hausschlachtungen in Rumänien. Selbstgeschlachtetes Fleisch darf jedoch auch innerhalb Europas nicht in andere Länder verbracht werden, da bei Hausschlachtungen regelmäßig nicht die erforderlichen Gesundheitsnachweise erbracht werden können – zudem handele es sich bei der rumänischen Heimat der Tiere um einen Schweinegrippen-Hotspot, so Löhde weiter. Um das Risiko der Ausbreitung der Seuche zu minimieren, werde das Fleisch „amtlich vernichtet“.

In dem ungekühlten Transporter fanden sich außer den lebendigen Welpen noch ein ganzes, geschlachtetes Schaf und diverse Schlachterzeugnisse schweinischen Ursprungs. Quelle: Zoll

Diese Maßnahmen sind nichts Neues, allerdings wird derzeit verstärkt auf Seuchenschutz geachtet. „In der aktuellen Situation verstehen zum Glück wieder Viele, dass wir manchmal unbequeme Entscheidung zum Seuchenschutz treffen müssen“, erklärt Löhde, „und auch abseits von Corona gibt es Gefahren, denen wir uns als Zoll jeden Tag stellen müssen und wollen“. Weitere Schritte in diesem Sachverhalt würden nun vom Veterinäramt des Landkreises Göttingen geprüft.

Illegaler Welpenhandel nimmt im Landkreis Göttingen zu

Ob der kleine Rottweiler und der Cane Corso illegal verkauft werden sollten, ist derzeit unklar. Im Landkreis Göttingen nimmt der illegale Welpenhandel derzeit zu, teilte die Kreisverwaltung zuletzt mit. Durch die meist verschleierte Herkunft der Tiere sei nicht auszuschließen, dass diese gefährliche Krankheiten übertragen.

Wie der Landkreis mitteilt, ist die Masche der Tierverkäufer oft gleich: So würden nahezu immer gefälschte Heimtierausweise verwendet, die die Herkunft und das Alter der Tiere und vor allem den tatsächlichen Tollwut-Impfschutz bei den Tieren verschleiern. „Die Welpen stammen meist aus äußerst tierschutzwidrigen und unhygienischen Haltungen in Scheunen und Ställen“, hieß es weiter.

Die Tiere seien häufig mit schwer behandelbaren Darmparasiten infiziert, und vielfach auch durch virale Infektionen wie Staupe, Rotavirus, Coronavirus oder Parvovirose schwer erkrankt. Das kann beim Menschen zu Durchfällen oder Kreislaufzusammenbrüchen führen. Auch die Tollwut-Gefahr ist real: Infiziert sich ein Mensch mit der Krankheit, verläuft diese bei Ausbruch immer tödlich. Ein Heilmittel gibt es nicht. Bislang ist noch alles einigermaßen gut gegangen: „Zur Tollwut gab es bislang keinen aktuellen Verdacht“, heißt es aus dem Veterinäramt.

Von Lea Lang/Göttinger Tageblatt