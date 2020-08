Rastede

Das nennt man wohl Glück im Unglück: Ein 58-Jähriger ist mit rund 200 Kilometern pro Stunde mit seinem Auto auf der Autobahn 29 bei Rastede verunglückt und dabei dennoch unverletzt geblieben. Der rechte Hinterreifen des Mercedes war bei voller Fahrt geplatzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen und prallte zwei Mal in die Mittelleitplanke und schleuderte dann in den Grünstreifen.

„Wie durch ein Wunder bleibt der 58-Jährige unverletzt“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Für die Bergungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Wilhelmshaven für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Von RND/dpa