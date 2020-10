Lauenau

Ein 21-Jähriger ist bei einem schweren Unfall auf der A2 in der Nacht zu Sonnabend lebensgefährlich verletzt worden. Zwischen Bad Nenndorf und Lauenau prallte der Mann mit seinem Transporter ungebremst auf einen vorausfahrenden Lkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter unter den Auflieger des Lasters geschoben. Dabei verkeilten sich die Fahrzeuge, sodass der Transporter über mehrere Meter mitgeschleift wurde. Der 21-jährige Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Einsatzkräfte brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der 36-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

A2 stundenlang gesperrt

Wegen des Unfalls musste die A2 in der Nacht für rund drei Stunden in Richtung Dortmund voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

