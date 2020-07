Wolfsburg/ Hannover

Kurz hinter dem Kreuz Hannover-Ost geht es los. „80“ und „Rechten Fahrstreifen nicht befahren“ befehlen die elektronischen Anzeigetafeln über der A 2 in Richtung Wolfsburg. Ein Baustellenzeichen wird auch noch eingeblendet, folgsam schwenken alle auf die linken beiden Fahrspuren und drosseln das Tempo. Aber auch nach 15 Kilometern ist noch nicht ein Hauch einer Baustelle zu sehen. Ist die Anzeige kaputt? Oder was ist da los? Kirsten Hauk kann es erklären – und noch vieles mehr, was den Autobahnabschnitt zwischen der Landeshauptstadt und dem Kreuz Wolfsburg-Königslutter betrifft. Die Bauingenieurin ist A 2-Koordinatorin bei der Landesbehörde für Straßenbau und weiß so ziemlich alles über die Strecke zwischen den Landesgrenzen in Ost und West.

Frau Hauk, wieso warnen die elektronischen Tafeln vor Baustellen, die es gar nicht gibt? Ist doch kein Wunder, wenn die Autofahrer dann das Tempolimit nicht ernst nehmen ...

Diese Baustellen gibt es sehr wohl, allerdings haben Sie wohl den Zeitpunkt erwischt, als es sie noch nicht oder nicht mehr gab. Bevor eine Firma mit Arbeiten auf der Autobahn beginnen kann, muss der dafür nötige Bereich ja erst mal komplett geräumt sein. Darum werden solche Hinweise eingeblendet, bevor das erste Baufahrzeug überhaupt zu sehen ist. Hinterher läuft es umgekehrt: Erst wenn alle Bauarbeiter wieder von der Autobahn abgefahren sind, erlischt die entsprechende Anzeige.

Tempo 80 Richtung Hannover gilt bald nicht mehr

Wer bestimmt denn, welches Tempolimit in so einem Fall verhängt wird?

Das entscheidet die Verkehrsbehörde auf Basis des Antrags, den eine Firma für solche Arbeiten stellt. Es gibt einzuhaltende Gesetze und Richtlinien dafür, zudem spielt es eine Rolle, welche Arbeiten ausgeführt werden – handelt es sich um eine bewegliche Baustelle, wie viel Sicherheitsabstand ist zum einen für den fließenden Verkehr, zum anderen auch für den Schutz der Arbeiter notwendig, werden Baken aufgestellt, all das ist ursächlich für das angezeigte Tempolimit.

Eine Spezialfrage zum Abschnitt zwischen dem Kreuz Wolfsburg und der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen: In Richtung Hannover zeigen die Tafeln dort Tempo 80 an – egal bei welcher Verkehrsdichte. Ist das womöglich ein Fehler im System?

Nein, auch das hat einen realen Hintergrund. Auf diesem Abschnitt gab es Schäden an der Betonschutzwand und der Lärmschutzwand, den Aufprall eines Lkws hätte sie nicht mehr vollständig aufhalten können. Derzeit finden hier Instandsetzungsarbeiten statt, das Tempolimit wird voraussichtlich Mitte August aufgehoben.

Bis Ende 2021 sind keine Großbaustellen geplant

Das heißt, das Verkehrsmanagementsystem funktioniert einwandfrei?

Würde ich so sagen. Allerdings wird die vorhandene Streckenbeeinflussungsanlage unter anderem zwischen dem Autobahnkreuz Wolfsburg und der Landesgrenze Sachsen-Anhalt komplett erneuert, denn die Technik ist teilweise mehrere Jahrzehnte alt. Zurzeit schöpfen wir die Möglichkeiten des Systems nicht komplett aus – coronabedingt ist die Betriebs- und Tunnelzentrale, die Schaltungen der Verkehrsbeeinflussungsanlage vornimmt, derzeit an zwei Orten in zwei Teams tätig, um die kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Dadurch mussten einige Aufgaben reduziert werden, sodass wir auf den Anlagen auf der A 2 und der A 7 derzeit tagsüber konstant Tempo 120 beziehungsweise 130 anzeigen. Nur in Gefahrensituationen etwa bei Unfällen oder Staus schalten sich die Mitarbeiter ein.

An diesem Wochenende startet Niedersachsen in die Sommerferien. Erwarten Sie da ein größeres Staugeschehen auf der A 2?

Eigentlich nicht, die A 2 ist ja nicht so eine klassische Reiseroute wie die A 7 oder A 1. Wir stellen allerdings fest, dass nach der coronabedingten Leere bis Mitte Mai inzwischen wieder deutlich mehr Fahrzeuge unterwegs sind – es ist schon fast wieder der Normalzustand erreicht.

Dennoch sind Staumeldungen seit Monaten erfreulicherweise die Ausnahme – es gibt ja auch keine größeren Baustellen. Bleibt das noch eine Weile so?

Das bleibt dieses und nächstes Jahr so. Es gibt allerdings immer mal kleinere Maßnahmen, die maximal drei Tage dauern, oder Arbeiten an Anschlussstellen, die dann kurzzeitig gesperrt werden müssen. Aber keine Baustelle längerer Dauer, die den Verkehrsfluss ernsthaft behindert.

Es gibt kein Patentrezept für eine Verkürzung der Bauzeit

Das neue Baustellenmanagement, das kürzlich zu einer Fertigstellung in Rekordzeit am Kreuz Hannover-Buchholz geführt hat, ist ja sensationell – setzen Sie diese Methode jetzt immer ein, wenn gebaut werden muss?

Leider geht das nicht pauschal bei jedem Projekt. Sie brauchen viele Voraussetzungen, damit das so reibungslos klappt wie bei dieser Premiere: ein ausreichend leistungsfähiges Nebenstreckennetz für den Umleitungsverkehr, die Nähe zu mehreren Asphaltmischwerken, damit der Asphalt warm temperiert angeliefert und eingebaut werden kann, genügend Zufahrten für die Anlieferung – all das ist längst nicht überall auf der A 2 gegeben. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist auch der Umfang der notwendigen Bautätigkeiten.

Dass die Erneuerung einer Fahrbahndecke auf einer Bundesstraße im Peiner Land zu einer mindestens vierwöchigen Vollsperrung führt, ist also auch mit bestem Baustellenmanagement nicht zu verhindern?

Es kommt ja zum Beispiel auch darauf an, wie groß die Schäden sind, die dort beseitigt werden müssen. Und oftmals reichen mittlerweile die vorhandenen Fahrbahnbreiten aufgrund von Arbeitsschutzrichtlinien auch nicht mehr für eine nur halbseitige Sperrung aus. Nein, ein Patentrezept für eine deutliche Verkürzung der Bauzeit und somit der Vollsperrung ist das Baustellenmanagement leider nicht.

Als Zuständige für die A 2 in Niedersachsen kennen Sie diesen Autobahnabschnitt sicher sehr gut – fahren Sie dort auch privat häufig lang?

Das nicht, ich kenne die Strecke eher aus beruflichen Gründen.

Aber es ist bestimmt Ihre Lieblingsautobahn ...

Da kann ich ja nun schlecht nein sagen. Klar ist sie das.

Zu eng, zu voll – die A 2 bleibt noch länger ein Problemfall Noch kümmern sich Landesbehörden um den A 2-Abschnitt in Niedersachsen – aber im kommenden Jahr ändert sich das: Zum 1. Januar übernimmt die neu gegründete Autobahn­ GmbH zentral die Regie über die A 2 und alle anderen Bundesautobahnen. Am niedersächsischen Ost-West-Nadelöhr wird das so schnell aber auch nichts ändern. Rund 85 000 Fahrzeuge donnern täglich durchschnittlich über den A 2-Abschnitt zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und dem Autobahnkreuz Wolfsburg. Etwa jedes vierte ist ein Lkw – was ein erhöhtes Risiko für Unfälle und Staus bedeutet. Trotz dieser Belastung, die laut Prognose in den nächsten zehn Jahren noch steigen wird, bleibt die Strecke bis auf den Teil zwischen Hannover und Lehrte vorerst sechsspurig – so steht es im Bundesverkehrswegeplan 2030, obwohl sich Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gemeinsam für einen Ausbau auf der kompletten Strecke von Bielefeld bis zur Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt ausgesprochen hatten. Daran wird wohl auch die neu gegründete Autobahn GmbH nichts ändern können. Sie übernimmt zum 1. Januar von den Bundesländern die Regie über sämtliche Bundesautobahnen, was laut Verkehrsministerium zu mehr Effizienz und besserer Vernetzung bei Planung und Umsetzung von Bau- und anderen Projekten führen soll. Die Fachleute vor Ort, die sich bislang im Auftrag der Bundesregierung um „ihre“ Autobahnen gekümmert haben, bleiben aber weiter gefragt. Zehn Niederlassungen (darunter die Niederlassung Nordwest in Hannover), 41 Außenstellen, 42 Verkehrsleitzentralen und 189 Autobahnmeistereien werden das Fernstraßennetz in Schuss halten. Allerdings ist ihr Arbeitgeber dann keine Landesbehörde mehr, sondern die Autobahn GmbH.

Von RND/ Stefanie Gollasch/ WAZ