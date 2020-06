Bremen

Ein 61 Jahre alter Lastwagenfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Höhe Bremen-Arsten ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben fuhr er am Mittwochabend auf einen Sattelzug auf, der auf der rechten Spur wegen stockenden Verkehrs gebremst hatte und langsam weiterfuhr.

Der 61-Jährige nahm die Situation offensichtlich zu spät wahr und verringerte die Geschwindigkeit nicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Sattelzugfahrer reagierte zwar noch und versuchte auf den Mittelstreifen auszuweichen. Dennoch kam es dort zum Zusammenstoß. Der 61-Jährige starb an der Unfallstelle. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf 200 000 Euro. Die A1 wurde für rund drei Stunden in Richtung Osnabrück gesperrt.

