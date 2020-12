Bargteheide

Am Sonntagabend gegen 23.10 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Hammoor ein, erst noch als Feuer klein. Die Retter wurden zu einem Pkw-Brand gerufen, der ein besonders tragisches Ende nahm. Auf den Meldern der Einsatzkräfte war zu lesen, dass sie in die Hammoorer Hauptstraße ausrücken sollten, um dort ein brennendes Auto zu löschen. Schon bei der Anfahrt bemerkten die Feuerwehrleute, dass sich der Unfallort nicht in der Hauptstraße, sondern auf der A 1 in der Autobahnausfahrt und Übergang zur A 21 befand. Von Weitem sahen die Einsatzkräfte hohe Flammen.

Beim Löschen Auto entdeckt

„Am Unfallort angekommen, sahen wir allerdings erst einmal nur brennende Bäume“, berichtet der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Hammoor, Jürgen Feddern. Erst nach dem ersten Löschangriff sei dann ein Pkw zu sehen gewesen. Das Auto lag auf dem Dach zwischen den ganzen Bäumen verkeilt. „Der Wagen stand in Vollbrand“, erklärt Feddern weiter. Umgehend sei das Alarmstichwort auf Menschenleben in Gefahr erhöht worden und auch die Feuerwehren Großhansdorf und Bargteheide kamen zur Unfallstelle.

Ursache des Brands noch unklar

Was passiert war, konnte auch die Polizei in der Nacht noch nicht sagen. Der Mercedes AMG mit Hamburger Kennzeichen war offenbar in der Abfahrt nach links von der Straße abgekommen. Danach hat er die Leitplanke auf etwa 50 Meter aus der Verankerung gerissen und ist dabei mit einem Hinweisschild kollidiert. Das Schild wurde von dem Mercedes komplett gefällt. Danach sei der Mercedes abgehoben und einige Meter später in das Wäldchen eingeschlagen. An den Bäumen in dem Wald konnten die Retter in drei Meter Höhe an mehreren Ästen und Stämmen Bruchstellen auszumachen. Die Person im Fahrzeug hatte nach ersten Angaben der Polizei offenbar keine Chance, sich aus dem brennenden Fahrzeug zu befreien.

Erst vier Stunden später konnte die Leiche geborgen werden

Aufgrund des unklaren und tragischen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft umgehend ein Gutachter zur Unfallstelle geschickt. Erst nach der Freigabe der Unfallstelle durch den Gutachter konnten die Helfer der Feuerwehr damit beginnen die Bäume und Sträucher um das Fahrzeug mithilfe von Kettensägen zu entfernen. Im Anschluss wurde mit hydraulischem Gerät das Dach des ausgebrannten Pkw entfernt. Erst gegen 2.45 Uhr am Montag konnte der Leichnam dann geborgen und an den Bestatter übergeben werden.

Autobahn stundenlang voll gesperrt

Zur Identität der toten Person im Fahrzeug konnte die Polizei in der Nacht noch keine Angaben machen. Auch die Fahrzeugklasse, bis auf die Marke und das Tuningkürzel AMG, stand wegen der starken Zerstörung des Fahrzeugs noch nicht fest. Die Polizei hat zur Unfallursache und Identitätsklärung ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die Abfahrt war in der Nacht während der Lösch- und Bergungsarbeiten über Stunden voll gesperrt.

Von MOPICS/RND