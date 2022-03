Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat das am Donnerstag von der Bundesregierung vorgestellte Entlastungspaket begrüßt. Der Bund will damit die finanziellen Folgen des Ukraine-Krieges auf die Bürger in Deutschland insbesondere bei den Energiepreisen abmildern.

Entlastungspaket Energie: Auch Umwelt profitiert, sagt Weil auch für mittlere Einkommen

„Vor dem Hintergrund der drastisch gestiegenen Energiekosten muss es vor allem darum gehen, Menschen mit kleinem Geldbeutel und solche mit mittleren Einkommen deutlich zu entlasten“, sagte Weil dieser Zeitung. Gleichzeitig würden die Belange von Umwelt und Klimaschutz in sehr angemessener Weise berücksichtigt.

Weil sagte, die Energiepreispauschale von 300 Euro, ergänzt um einen Einmalbonus in Höhe von 100 Euro für jedes Kind, seien eine spürbare Entlastung. Das gleiche gelte für die Verdoppelung der Einmalzahlung für Transferleistungsempfänger. „Mit der Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate wird eine Forderung aus Niedersachsen umgesetzt“, betonte der Ministerpräsident. Die auf das Auto angewiesenen Pendler im Flächenland Niedersachsen seien auf eine solche Unterstützung dringend angewiesen.

9-Euro-Ticket hilft Geldbeutel und Umwelt

Interessant nannte Weil das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV. „Für nur neun Euro im Monat wird so manche Niedersächsin und so mancher Niedersachse einen Wechsel auf ein umweltfreundliches Verkehrsmittel ernsthaft in Erwägung ziehen“, sagte der SPD-Politiker. „Das hilft im Geldbeutel und das hilft der Umwelt.“

Von Marco Seng