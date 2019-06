Bentheim

Eine 82 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Frau fuhr laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in einen Fluss und wurde leblos von Rettungskräften geborgen, konnte aber nicht wiederbelebt werden. Ihr Auto war am Sonntagabend in Schüttorf in der Grafschaft Bentheim aus ungeklärten Gründen in den Seitenarm der Vechte geraten. Fraglich ist bislang, ob die Frau durch den Unfall ums Leben kam oder bereits vorher gesundheitliche Probleme hatte. Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte versuchte eine Passantin vergeblich, die Fahrerin aus ihrem Auto zu retten. Weitere Menschen saßen nicht im Fahrzeug.

Von RND/dpa