Hude

Ein Mann ist an einem Bahnübergang in Hude bei Oldenburg von einer Lok erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 79-Jährige habe am Donnerstagabend trotz einer geschlossenen Schranke zu Fuß die Gleise überqueren wollen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dabei habe er eine heranfahrende Lok übersehen. Trotz lautem Hupen und einer Notbremsung erfasste die Lok den Mann, der mehrere Meter weit geschleudert wurde.

Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Schwerverletzten. Er kam in ein Krankenhaus.

Von RND/dpa