Gifhorn

Ein mit 780 Reisenden besetzter ICE ist am Mittwochnachmittag auf der Fahrt von Köln nach Berlin in Ostniedersachsen liegengeblieben. Neben dem zwischen Gifhorn und Leiferde gestrandeten Zug solle ein Ersatzzug stoppen, so dass die Fahrgäste in diesen Zug umsteigen könnten, teilte die Bahn mit.

Eineinhalb Stunden nach dem Stopp des ICE wegen einer technischen Panne war der Ersatzzug aber noch nicht eingetroffen und die Reisenden harrten in den Abteilen aus.

Auf den übrigen Fernverkehr zwischen Hannover und Berlin hatte der Vorfall kaum Einfluss. Regionalzüge indes wurden behindert, da nur ein Gleis zur Verfügung stand.

Von RND/dpa