77-Jähriger stirbt bei Unfall im Kreis Gifhorn

Meine

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der B4 bei Meine im Kreis Gifhorn ereignet: Ein Ehepaar aus Wolfenbüttel war gegen 15.30 Uhr Richtung Norden unterwegs, als der 77 Jahre alte Fahrer am Steuer zusammensackte und in den Gegenverkehr fuhr. Dort kollidierte der Transporter seitlich mit einem Lastwagen.

Während der 58 Jahre alte Lastwagenfahrer und die 79 Jahre alte Beifahrerin im Transporter leicht verletzt wurden, starb der 77-Jährige. Todesursache ist nach ersten Erkenntnissen allerdings eher eine Vorerkrankung, wie die Polizei mitteilte.

Für den Rettungseinsatz musste die B4 bis 21 Uhr gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 35000 Euro geschätzt.

Von RND/sbü