75 Jahre Niedersachsen: Eine Feier für „das schönste aller Bundesländer“

Hannover

Drittniedrigste Infektionszahlen, die drittniedrigsten Todesfälle. Die Corona-Krise zeige es doch gerade, sagte der Ministerpräsident: „Wir haben wieder einmal fest zusammengehalten, und sei es durch Abstandhalten.“ Stephan Weil pries sein Bundesland Niedersachsen, dem gestern im Kuppelsaal 2000 Gäste zum 75. Geburtstag gratulierten, schon mit dieser Begrüßung: „Liebe Freundinnen und Freunde des schönsten aller 16 Bundesländer.“

Der 62-Jährige widmete dem Festakt „dem Besten, was unser Land zu bieten hat: den vielen, vielen großartigen Menschen.“ Und damit meinte Weil nicht nur seine Vorgänger Christian Wulff (62) mit Ehefrau Bettina (48), Gerhard Glogowski (78) und Gerhard Schröder (77) mit Ehefrau Soyeon Schröder-Kim (53), die in Reihe eins neben ihm saßen – sondern auch 300 Ehrenamtliche und 100 Bürgerinnen und Bürger, die ihn auf seiner 75-Kilometer-Jubiläumstour ein Stück des Weges begleitet hatten.

100 Minuten Niedersachsen

100 Minuten Niedersachsen erlebten die Geburtstagsgäste. Filmschnipsel, so bunt wie Deutschlands flächenmäßig zweitgrößtes Bundesland, Dialoge zwischen Schülerinnen und Nobelpreisträgern, den hochgelobten Festvortrag von Schriftsteller Navid Kermani (54), Weltklasseturner Andreas Toba (31) am Pauschenpferd – alles melodisch eingerahmt vom Jugendsinfonieorchester.

Ich bin so froh darüber, eine Niedersächsin zu sein“, sagte Ursula Bettin, die so alt ist wie ihr Land. „Ich habe mich hier niemals fremd gefühlt“, sagte Ahmad Sado, Flüchtling aus Syrien und seit fünf Jahren glücklich als Hotelfachmann in Rotenburg/Wümme. Zwei von acht Millionen Niedersachsen.

Verbrannt, versalzen, von gestern

Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (60) erinnerte an die Anfänge und an das Erreichte: „In 75 Jahren ist ein Land entstanden, in dem Tradition und Moderne sich miteinander verbinden. Ein Land, dessen Vielfalt und Offenheit sein Reichtum, dessen Demokratie seine Stärke ist.“ Stephan Weil fasste seine aktuelle Niedersachsen-Gefühle so zusammen: „Zur Selbstzufriedenheit haben wir keinen Grund, zum Selbstbewusstsein dagegen sehr wohl.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den harten humoristischen Bruch war Gülle- und Treckerfahrer Günther zuständig. Comedy-Star Dietmar Wischmeyer (64) tischte die drei niedersächsischen Spezialitäten auf: „Verbrannt, versalzen und von gestern.“ Er erklärte, dass dank des Oldenburger Grünkohls „der Vegetarismus seinen Schrecken verloren“ habe, outete das „Schützenfest als Paarungszeit des Landbewohners“. Diese Feste seien auch deshalb stets im Juli, „damit die Niederkunft nicht in die Erntezeit fällt“. Versöhnlich schloss er mit dem Hinweis, „Eingeborene erzählen niemandem, wie gut es ihnen gehe, damit nicht noch mehr Menschen herkommen“. Seine Geburtstagsbotschaft: „Niedersachsen ist die Zuchtperle unter den Bundesländern.“

Vielfalt des Landes

„Sehr gelungen“, fand Hannovers OB Belit Onay (40) den Festakt, „die Vielfalt des Landes ist gut zum Ausdruck gekommen.“ Dass die Landeshauptstadt in dieser Vielfalt „so wunderbar eingebettet ist, macht mich stolz“. Hildesheims Bischof Heiner Wilmer (60) fand den Vormittag „warmherzig und gut orchestriert. Ich habe hier gespürt, wie Niedersachsen atmet.“ Eine Ehrenamtliche aus Aurich war „richtig glücklich, wie schön unser Niedersachsen zum 75. gefeiert wurde.“ Ihr Superlativ überflügelte den des Ministerpräsidenten noch: „Unser Bundesland ist das schönste Land der ganzen Welt.“

Von Christoph Dannowski